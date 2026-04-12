Het eerste raceweekend van het Spaanse Formule 4-kampioenschap is begonnen en Rocco Coronel, de vijftienjarige zoon van racelegende Tom Coronel, toonde zijn grote klasse.

Het Spaanse Formule 4-seizoen begon goed voor Coronel. De Nederlander, die rijdt voor MP Motorsport, won in Valencia meteen de eerste twee races. Daarmee beleefde hij een ijzersterke start van het seizoen.

Eerste twee races

In de eerste race kwam Coronel als tweede over de finish. In het begin probeerde hij de leiding te pakken, maar Vivek Kanthan hield hem achter zich. Na afloop veranderde de uitslag alsnog. Kanthan kreeg een tijdstraf van vijf seconden, omdat hij Coronel op het rechte stuk bij de start het gras op duwde. Daardoor zakte de Amerikaan terug naar de derde plaats en schoof Coronel op naar de overwinning.

Een paar uur later stond de tweede race op het programma. Opnieuw begon Coronel vanaf de tweede plek, maar dit keer pakte hij bij de eerste bocht direct de leiding. Dat kwam goed uit, want vlak achter hem ging het mis tussen Aleix Piñera en Kanthan. Door dat incident kwam er even een rode vlag, maar iedereen bleef ongedeerd.

Bij de herstart hield Coronel de koppositie vast. Hij kon geen groot gat slaan, want zijn voorsprong bleef de hele tijd klein. Toch gaf hij de eerste plaats niet meer weg en reed hij knap naar zijn tweede zege van de dag.

Derde en laatste race

In de derde en laatste race van het weekend wilde Coronel de sterke lijn doortrekken. Voor die derde race startte hij vanaf de zesde plek. Bij de start won Coronel direct plaatsen en schoof hij op naar de vierde positie. Even viel hij terug naar plek vijf, maar door de gevechten voor hem wist hij weer een plaats goed te maken. Daarna probeerde hij verder naar voren te komen, maar dat lukte nauwelijks doordat de safety car meerdere keren de baan op moest.

Coronel had duidelijk de snelheid, maar kreeg door al die onderbrekingen weinig kans om echt aan te vallen. Ondertussen begon het ook steeds harder te regenen, waardoor de omstandigheden lastiger werden. Bij de herstarts probeerde hij nog de derde plek te pakken, maar echt dichtbij een inhaalactie kwam het niet.

Uiteindelijk eindigde Coronel net naast het podium. Toch kan de jonge Nederlander terugkijken op een ijzersterk weekend in Valencia. De derde race werd gewonnen door Kanthan, die zijn zege in de eerste race nog aan Coronel verloor door een tijdstraf.

Formule 1?

Rocco zijn grote droom is om in de Formule 1 te rijden. Vader Tom sprak onlangs over het talent van zijn zoon. "Het is hartstikke gaaf om te zien dat mijn zoon best wel goed bezig is. We hebben natuurlijk de kans gekregen van Red Bull (waar Rocco Junior Driver is, red.). Waar het naartoe gaat, dat weet niemand. Dat ligt echt aan hem. En ik hoef je ook niet uit te leggen welke leeftijd dit is. Er gebeurt nogal veel in het koppie, maar tot nu toe kan ik het redelijk sturen", zo vertelde vader over zoon tijdens een perspresentatie van Viaplay voor het nieuwe raceseizoen.

Op de vraag of Tom Coronel een racevader zoals Jos Verstappen dat is bij zoon Max, was hij resoluut. "Nee nee, totaal niet. Jos en ik hebben het heel anders. Het is een ander tijdperk en een heel ander systeem. Ikzelf heb een beetje in het plan zitten dat we één jaartje ergens blijven hangen om wat meer ervaring op te doen, omdat hij nog zo jong is. Dus vorig jaar ging al beter dan ik dacht. Dit seizoen is al beter gegaan. Af en toe zie ik dingen bij hem dat ik denk van ja, heel, heel vet. We kunnen ver komen."

Weg uit de Formule 4

Coronel senior, die samen met zijn bekende tweelingbroer Tim Coronel ook de Dakar Rally rijdt, hoopt in elk geval dat zijn zoon Rocco snel doorstroomt uit de Formule 4. "Ik hoop dat hij alleen dit jaar rijdt en zo gauw mogelijk uit die auto is, want dat is helemaal niks. Zo'n ding vind ik... Je mag helemaal niks, je mag niks afstellen. Ga iets anders rijden waar je meer mag testen en meer mag afstellen."