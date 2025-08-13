Voormalig atlete Hayley McNeff is afgelopen vrijdag op 37-jarige leeftijd onverwacht overleden. Dat bevestigt de regionale website Boston.com. McNeff was een groot talent in het bodybuilden en zal enorm gemist worden in de sportwereld.

McNeff is 'onverwacht, maar vredig gestorven'. De officiële doodsoorzaak is onbekend. Ze zal enorm gemist worden. Haar dierbaren schreven mooie woorden voor de bodybuildster in een rouwadvertentie.

"Hayley stond bekend om haar vlijmscherpe humor en was altijd vrolijk. Ze had een talent om iedereen aan het lachen te maken en iedereen was welkom bij haar", wordt er geschreven in het bericht. "Haar energie en vastberadenheid waren een vast onderdeel van haar leven."

"Ze bereikte alles wat ze wilde. Ze koesterde haar vriendschappen en onderhield sterke, lange relaties met de mensen die haar het beste kenden. Heyley zal enorm gemist worden door haar ouders, broers en zussen, familie en vrienden."

McNeff was een van de beste bodybuilders in de jaren '00. Ze boekte in die periode groe overwinningen. Zo schitterde ze op het podium tijdens de East Coast Classic in 2009 en deed ze mee aan vele grote toernooien. Na haar topsportcarrière ging ze psychologie studeren. Ze werkte vervolgens als online coach en personal trainer.

Documentaire

Ze was ook onderdeel van de documentaire Raising The Bar. Daarin werden haar trainingen voor de Delaware State Competition vastgelegd. Ze had op dat moment net een relatiebreuk achter de rug met haar ex Dave Pulcinella. Ook hij zou deelnemen aan het toernooi. McNeff vertelde openhartig over haar fysiek, persoonlijk leven en relaties. Haar verhaal en zelfvertrouwen inspireerde anderen om zichzelf te accepteren.