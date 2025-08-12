De World Games in het Chinese Chengdu zijn opgeschrikt door een tragisch incident. De Italiaanse sporter Mattia Debertolis is overleden, vier dagen nadat hij tijdens een wedstrijd in elkaar was gezakt. De 29-jarige atleet werd vrijdag bewusteloos gevonden tijdens het onderdeel oriëntatieloop en kwam dinsdag te overlijden.

Debertolis nam deel aan de finale van de middellange afstand, waarbij deelnemers met een kaart en kompas een route moeten afleggen. De omstandigheden waren zwaar: in de Chinese hitte liep de temperatuur op tot boven de 30 graden. Kort nadat hij bewusteloos werd aangetroffen, kreeg hij medische hulp van een van de meest vooraanstaande ziekenhuizen in het land.

Die snelle zorg kon zijn leven echter niet meer redden. De oorzaak van zijn overlijden is nog niet bekendgemaakt. Zowel de organisatie van de World Games als de Internationale Oriëntatieloop Federatie (IOF) reageerden aangeslagen.

Hitte eist zware tol in Chengdu

Debertolis was een bekende naam binnen de oriëntatieloopwereld. Hij stond 137e op de wereldranglijst, maakte deel uit van het Italiaanse nationale team en eindigde in 2022 als vijfde op het WK. Buiten de sport was hij bouwkundig ingenieur en werkte hij in Zweden aan een promotieonderzoek aan een universiteit in Stockholm.

De loodzware wedstrijd in Chengdu eiste meer slachtoffers: maar liefst twaalf deelnemers haalden de finish niet. Mogelijk speelde de extreme hitte daarbij een grote rol. De organisatie liet weten de familie van Debertolis en de oriëntatieloopgemeenschap 'op alle mogelijke manieren te zullen blijven steunen'.

World Games

De World Games worden elke vier jaar gehouden en bestaan uit 34 sporten die niet op de Olympische Spelen staan, zoals korfbal, biljarten en speedway. Het evenement in Chengdu duurt nog tot en met 17 augustus. Dinsdagmiddag spelen de Nederlandse korfballers in de finale tegen België in de strijd om het goud.