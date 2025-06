De medewerkers op de golfbaan in Maastricht wisten donderdag niet wat ze meemaakten: opeens dook er een absolute wereldster voor hun neus op. Het ging om Justin Timberlake, die komend weekend optreedt op Pinkpop.

Timberlake kon vrij anoniem door De Dousberg lopen, want de meeste gasten herkenden hem niet. Het personeel was wel op de hoogte, maar hadden hem anders mogelijk ook niet herkend. Dat zei Donna Hashem, een van de medewerkers, tegen De Limburger: "Als mijn leidinggevende niet zei dat het Justin Timberlake was, had ik hem niet herkend."

Ze vond hem 'eigenlijk een heel normale man' en ging even met hem op de foto. "Ik kreeg direct kriebels toen ik hoorde dat Justin op het terras zat." Hashem verzorgde Timberlake tijdens het golfen met drinken, zo is op beelden te zien. En dat heeft haar nog wat opgeleverd ook: "Justin is zo’n lieve man. Zijn manager stuurde me net vier gratis tickets als bedankje voor de gastvrijheid."

Timberlake kan aardig balletje slaan

Jean-Paul Wagemans, een leidinggevende op de golfbaan, verklapte nog dat Timberlake een behoorlijk balletje kan slaan. "Hij speelt met een lage handicap, en heeft dus best een hoog niveau." De muzikant verklapte aan Wagemans vaker naar plaatselijke golfbanen te gaan, zodat hij direct het landschap leert kennen van het land (of de plek) waar hij optreedt.

Artiest van zeer hoog niveau

De leidinggevende gaf ook nog aan dat er wel vaker bekende mensen (voornamelijk voetballers) langs kwamen, maar nog nooit iemand van dit kaliber.

De 44-jarige singer-songwriter heeft meerdere Grammy's gewonnen in zijn leven en is bekend van hits als Can't Stop the Feeling en Cry Me a River. Timberlake is dé grote naam op Pinkpop dit jaar en treedt vrijdag op. Andere grote artiesten die dit weekend naar Landgraaf komen zijn Olivia Rodrigo, Muse, Kaiser Chiefs, Hannah Mae, Tate McRae en Ronnie Flex.