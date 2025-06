Topbasketballer Tyrese Haliburton van Indiana Pacers moest de zevende en laatste finalewedstrijd in de NBA al in het eerste kwart verlaten met een zware blessure. Hij bleef in tranen op de vloer liggen.

Tegenstander Oklahoma City Thunder won de NBA-titel na een zinderende zevende finalewedstrijd tegen Indiana Pacers. De Thunder won met 103-91 en besliste de finalereeks met 4-3. Indiana Pacers heeft naast de verloren finale nog een reden tot zorg: de blessure van topspeler Tyrese Haliburton.

Pijn en gekreun

Haliburton raakte in de zevende minuut geblesseerd na een inworp, toen hij probeerde te dribbelen. Hij stortte ter aarde met een van pijn vertrokken gezicht en gekreun. Het lijkt te gaan om een gescheurde achillespees. Hij kon het veld niet zelfstandig verlaten en werd geholpen door zijn teamgenoten.

Indiana bleef in de eerste helft nog gegroepeerd spelen en hield de stand gelijk. In de tweede helft was de afwezigheid van spelverdeler Haliburton echter duidelijk merkbaar. De uitkomst was misschien niet anders geweest, maar het wedstrijdverloop zou ongetwijfeld wel anders zijn geweest als hij op het veld was gebleven.

'Het voelt onwerkelijk'

Oklahoma City Thunder had nog een extra reden tot feest. Shai Gilgeous-Alexander werd uitgeroepen tot MVP van de finales. Het is zijn tweede MVP-titel dit seizoen. "Het voelt onwerkelijk en ik kan het bijna niet geloven. Zoveel uren, zoveel momenten, zoveel emoties; het is ongelooflijk om te weten dat we kampioen zijn", zei Gilgeous-Alexander na afloop.

'Last van m'n schouders'

"Maar deze groep heeft ervoor gewerkt, deze groep heeft er zoveel tijd in gestoken en we hebben dit verdiend. Er valt ook een last van mijn schouders, er is zoveel stress weg nu. Ik zou met geen enkele andere ploeg ter wereld kampioen willen worden."

Opmerkelijke verhuizing

Het was de tweede titel voor Oklahoma City Thunder in de NBA, dat in 2008 een nogal opmerkelijke verhuizing maakte van Seattle naar Oklahoma City. Als Seattle SuperSonics won de ploeg in 1979 het kampioenschap. Dit seizoen was Thunder ook in de reguliere competitie al de beste ploeg met 68 overwinningen tegen veertien nederlagen.