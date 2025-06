Oklahoma City Thunder is kampioen geworden in de NBA Finals. De ploeg slaagde er zondag in om de tweede NBA-titel te pakken in bijna vijftig jaar. Ze wonnen in de zevende en beslissende wedstrijd van de Indiana Pacers: 103-91.

Het is de eerste titel voor Thunder sinds de club in 2008 naar Oklahoma City verhuisde. Het was een bijzondere NBA-finale, tussen een ploeg die nog nooit de titel pakte en een ploeg die dat voor het laatst deed in 1979. Toen speelde Oklahoma City nog onder de naam Seattle SuperSonics.

De Finals werden in de zevende en laatste wedstrijd pas beslist. De Pacers gingen met goede hoop richting de laatste wedstijd, nadat ze gelijk wisten te maken. Maar in het eerste kwart van de Finals moesten de Pacers een klap verwerken: sterspeler Tyrese Haliburton viel uit met een achillespeesblessure.

Lange tijd gingen de Pacers en Oklahoma zij aan zij. De Pacers kregen aan het einde van de eerste helft zelfs een voorsprong van één punt. Maar toen ging Oklahoma los. In het derde kwart pakte het team een voorsprong van liefst 15 punten, en die voorsprong gaven ze niet meer uit handen.

i Sterspeler Shai Gilgeous-Alexander. Getty Images

De 26-jarige Shai Gilgeous-Alexander werd de grote held bij Oklahoma. De sterspeler uit Canada maakte liefst een gemiddelde van 30,3 punten in de Finals-wedstrijden. In de laatste wedstrijd maakte hij 29 punten en gaf hij 12 assists. Hij was al uitgeroepen tot beste speler van de reguliere competitie, maar werd ook nog eens uitgeroepen tot beste speler van de finalereeks in de play-offs.

Oklahoma won niet alleen dankzij de uitblinkende Gilgeous-Alexander, maar ook met twintig punten van Jalen Williams en achttien punten en acht rebounds van Chet Holmgren.

Pacers grijpen mis

Het betekent de tweede titel voor Oklahoma. Sinds de verhuizing naar Oklahoma in 2008 werd één keer eerder de finale bereikt. In 2012 werd er verloren van het Miami Heat van LeBron James.

Indiana greep voor de tweede keer mis in een NBA-finale. In 2000 ontglipte de titel met 4-2 aan de Los Angeles Lakers. De ploeg blijft zonder NBA-titel.