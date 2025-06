Ajax-icoon stapt na liefst elf jaar verloving eindelijk in het huwelijksbootje

Zijn vrouw moest er liefst elf jaar op wachten, maar op woensdag 4 juni was het dan zover: het huwelijk van Jan Vertonghen en de Nederlandse Sophie de Vries. De twee leerden elkaar kennen in Vertonghens periode bij Ajax.

De 38-jarige Belgische verdediger vond het na bijna twintig jaar profvoetbal en liefst 883 wedstrijden op het hoogste niveau genoeg geweest. Vertonghen zette vorige maand een punt achter zijn carrière. Direct na zijn laatste wedstrijd - in dienst van Anderlecht - zei hij: "Nu is er eindelijk tijd om te trouwen." Vertonghen merkte op dat hij zich steeds moeilijker op kon laden om te trainen en wedstrijden te spelen.

'Eindelijk' is een understatement. Vertonghen en De Vries zijn al 21 jaar samen. De 157-voudig international van België leerde de Nederlandse theatermaakster kennen in Amsterdam, waar hij vanaf de zomer van 2003 aansloot bij een jeugdteam van Ajax. Het duurde vervolgens nog tien jaar voor hij De Vries ten huwelijk vroeg.

Redenen om niet eerder te trouwen

Op dat moment was hij al speler van Tottenham Hotspur, dat hem in de zomer van 2012 voor 12,5 miljoen euro had overgenomen van Ajax. Vertonghen vertelde dat hij precies tien jaar samen was met De Vries toen zij hem het jawoord gaf. "Februari 2014, Primrose Hill, met uitzicht over Londen. Maar het was te kort dag om die zomer al te trouwen. Het jaar erna was Sophie zwanger. Dan was er het EK in Frankrijk. In 2017 was ze weer zwanger. Nadien het WK in Rusland. Dan Covid... Er was altijd wel een excuus."

Nu was het dan zover. Inmiddels is het stel al drie kinderen rijker: dochter Layla en zoontjes Ilay en Dani Rob. Zij waren ook heel erg aanwezig bij het afscheid dat Vertonghen kreeg van Anderlecht na zijn imposante carrière.

