Oud-Ajacied deelt moeilijk besluit in emotionele video: 'Het wordt steeds zwaarder en zwaarder'

Jan Vertonghen heeft een moeilijke beslissing genomen. Hij stopt na dit seizoen met voetballen. Dat deelt de verdediger van RSC Anderlecht in een emotionele video op Instagram. De 37-jarige merkt dat topsport steeds zwaarder voor hem wordt.

"De laatste weken, maanden, heb ik veel nagedacht over hoe ik mijn carrière wil vervolgen of eindigen", begint Vertonghen de video. "De afgelopen tijd is het duidelijk geworden dat de komende wedstrijden mijn laatste zullen worden. Niet alleen bij Anderlecht, maar in mijn carrière."

Hij is ook open over de reden voor zijn beslisssing. "Ik heb me gerealiseerd dat het steeds zwaarder en zwaarder wordt om me fysiek voor te bereiden en te laten zien wat ik wil", legt de Belg uit. "Niet alleen in wedstrijden, maar ook in trainingen. Ik ben niet meer de speler die ik wil zijn. Niet alleen voor de fans en mijn teamgenoten, maar vooral voor mezelf."

Blesureleed

Dit seizoen kwam Vertonghen niet veel in actie wegens aanhoudend blessureleed. Hij maakte een maand geleden zijn terugkeer in de ploeg. "Ik heb de kans gekregen om na te denken toen ik op te tribune zat. En ik ben heel trots op wat ik heb bereikt", zegt hij.

Vertonghen begon zijn voetbalcarrière bij Ajax in 2006. Hij speelde tot 2012 in Amsterdam en kwam 155 keer uit voor de club. Hij scoorde 23 doelpunten. Daarna vertrok hij naar Tottenham Hotspur, waarvoor hij 232 wedstrijden speelde. In 2020 vertrok hij voor twee jaar naar Benfica, waarna hij zijn carrière dus afsluit bij Anderlecht in zijn thuisland.

Lastig besluit

"De komende elf wedstrijden, in de volgende acht tot tien weken, ga ik mijn best doen om alles te geven", zegt Vertonghen. "Hopelijk maken we nog mooie momenten mee samen. Maar daarna stopt het avontuur. Dat is geen makkelijk besluit, maar ik moet deze beslissing nemen. het voelt als het goede moment. We gaan er alles aan doen om het tot een fantastisch einde te brengen."