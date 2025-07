Biatlonkampioene Laura Dahlmeier (31) kwam onlangs om het leven bij het uitvoeren van een extreme hobby. De Duitse werd in Pakistan geraakt door vallende stenen tijdens het bergbeklimmen. Nu zijn er nieuwe details naar buiten gekomen over het dodelijke ongeval.

De tweevoudig olympisch kampioene biatlon was op 28 juli met haar partner Marina Krauss aan het klimmen toen ze op een hoogte van ongeveer 5700 meter werd geraakt door vallende stenen. Krauss zocht tevergeefs naar de voormalig Duitse biatlete, nadat ze eerder al een noodoproep had gedaan. Dahlmeiers klimpartner kon nog gered worden, maar door de weersomstandigheden lukte het niet om bij de olympisch kampioene te geraken.

In één klap dood

Pas een dag later kon een militaire helikopter opstijgen om naar Dahlmeier te zoeken. Ze werd gesport, maar er waren geen tekenen van leven te bekennen. Volgens deze bevindingen was Dahlmeier blijkbaar op slag dood, legde haar management uit.

"Gebaseerd op de bevindingen van de helikoptervlucht en de beschrijving van de ernst van haar verwondingen door haar klimpartner, kan worden aangenomen dat Laura Dahlmeier op slag dood was", bevestigde het management.

Lichaam nog niet geborgen

Dahlmeiers lichaam zal worden geborgen zodra de omstandigheden veilige toegang tot de locatie toelaten, aldus een verklaring van de Alpine Club of Pakistan, gepubliceerd door Pakistaanse media.

Dahlmeier kende de gevaren

Dahlmeier won op de Winterspelen van Pyeongchang in 2018 twee gouden medailles, ze behaalde zeven wereldtitels en won ook de algehele wereldbeker. Dahlmeier stopte in 2019 op 25-jarige leeftijd, onder meer om zich te wijden aan het alpinisme. Ze werd beschouwd als een ervaren bergbeklimster die goed omging met risico's.

"Het allerbelangrijkste voor deze actieve levensstijl is een gezond lichaam en een gezonde geest, en een beetje geluk om ervoor te zorgen dat ik altijd veilig thuiskom", zei ze in december 2023. Ze was ook berg- en skigids, nadat ze een tweeënhalf jaar durende opleiding met succes doorliep. Dahlmeier verloor in 2022 haar toenmalige vriend, ook tijdens het bergbeklimmen. Hij kwam onder een lawine terecht in Patagonië, een gebergte in Chili en Argentinië.