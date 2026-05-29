Topschaatser Jenning de Boo heeft afgelopen seizoen geoogst: de Groninger werd bij de Olympische Winterspelen tweemaal tweede (500 en 1000 meter) en won vervolgens glansrijk de WK sprint. Al toen het sprintkanon doorbrak werd voorspeld dat hij een groot idool zou kunnen worden. Een nieuwe reclamecampagne van een groot merk onderstreept dat hij hard op weg is.

Eind 2023 kwam De Boo op het netvlies bij het grote publiek. Destijds reed hij bij de NK afstanden in Thialf een prachtige tijd: 34,441, toen de tiende beste prestatie ooit in Heerenveen. Het was destijds nog niet zo lang terug dat De Boo, daartoe min of meer verleid door trainer Gerard van der Velde, het shorttracken had afgesloten om zich totaal te richten op de langebaan. Inmiddels weten we hoe die gok heeft uitgepakt: zeer succesvol.

Knappe jongen

Sportsites pakten vervolgens uit met profielen van de tot dan toe onbekende De Boo. Zaakwaarnemer Dennis Klaster schatte toen in dat de nieuwe sprintheld alle potentie had om tot de grote namen van de Nederlandse sport te behoren.

Hij legde tegen De Telegraaf uit: "Jenning kan ook een commercieel succes worden, ja. Hij is welbespraakt, heeft een vrolijke uitstraling en is best een knappe jongen. Met bovendien een leuke voornaam. Jenning hoor je niet vaak, die blijft hangen. Net als Sjinkie, Kjeld en Rintje."

Die woorden zijn wel uitgekomen. De prijzenkast van De Boo raakte alsmaar voller, al moest hij het tot het WK sprint 2026 vaak afleggen tegen de Amerikaanse generatiegenoot Jordan Stolz. De Boo is nog steeds welbespraakt en vrolijk, bovendien heeft hij een grappige dynamiek bij Team Reggeborgh met ploeggenoot Kjeld Nuis. Hun onderlinge plagerijen doen het goed op de socials. Ook was er nog een bijzonder moment toen De Boo een 3000 meter schaatste tegen Joy Beune, de vriendin van Nuis.

Inmiddels heeft De Boo sponsordeals met diverse grote merken. Daar hoort ook een groot jeansmerk bij. Vrijdag postte de Groningse wereldkampioen advertentiebeelden op Instagram. Op de reclamefoto's draagt hij een spijkerbroek, geniet hij van een kopje koffie en verorbert hij op een balkon een pizza. Hij staat er aldoor ontspannen op, als een toerist in een Zuid-Europese stad.

Jens van 't Wout

De kaas van de pizza wil niet zo snel breken, zodat er langgerekte slierten vormen. Shorttrack-kampioen Jens van 't Wout komt met een merkwaardige reactie: "Ik zou willen dat ik die pizza ben." Beune, zijn rivale bij die bijzondere wedstrijd tijdens de Zilveren Bal, houdt het simpelweg bij een bewonderende reactie: "Coolll".

