De huidige editie van 3FM Serious Request is extra speciaal. Zeker ook voor ex-toptrainer Louis van Gaal. Hij is als ambassadeur van Spieren voor Spieren nauw betrokken bij de inzamelingsactie voor het goede doel. En er lijkt een record te worden gebroken.

Dat werd dinsdag duidelijk tijdens de tussenstand van de actie. 3FM-dj's Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer maken tot kerstavond live radio vanuit Het Glazen Huis in Den Bosch. Inmiddels is er al een bijzonder bedrag van 12,2 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar spierziektes.

De tussenstand van precies 12.288.653 euro zorgde voor ongeloof op de gezichten van de dj's. En ze hebben nog een dag te gaan. Het recordbedrag van Serious Request is daardoor binnen handbereik. Dat dateert uit 2014. Toen werd er in Haarlem 12.380.438 euro opgehaald voor het Rode Kruis.

Ook Van Gaal zal ongelooflijk blij zijn met het bedrag. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal is al lang betrokken bij Spieren voor Spieren en het doel gaat hem dan ook aan het hart.

Voetbalwedstrijd

Van Gaal had zelf ook een aandeel in het opgehaalde bedrag. Amateurvoetballers konden bieden op een plekje in zijn team voor een wedstrijd tegen een sterrenelftal. Voor de trainer was het wel een uitdaging om met zijn spelers te werken.

"Met allemaal spelers die niet hoger dan een amateurvoetbalafdeling hebben gespeeld, dacht ik eigenlijk al dat het nooit zou lukken tegen oud-professionals", zei Van Gaal na afloop van de 6-2-nederlaag tegen Brabants Dagblad. "En ik moest veel doorwisselen omdat je iedereen wilt laten spelen. Maar ze hebben erg hun best gedaan."

De trainer heeft er zelf ook alles aan gedaan om het beste resultaat te halen. "Wat ik ook bij het Nederlands elftal heb gedaan. Als je compact verdedigt, kan je gebruik maken van de ruimte."