Dat Louis van Gaal altijd goed is voor onverwachte momenten, bleek opnieuw tijdens een bezoek aan het Glazen Huis. De voormalig bondscoach was samen met zijn vrouw Truus te gast bij 3FM Serious Request en zorgde daar – naast een serieuze boodschap – vooral voor een moment waar Truus niet meer van bijkwam.

Van Gaal schoof aan tijdens 3FM Serious Request, waar dit jaar geld wordt ingezameld voor Spieren voor Spieren. De oud-trainer is al sinds 2000 ere-ambassadeur van het goede doel en liet live op de radio zijn betrokkenheid duidelijk blijken. "Mensen, kom in beweging", riep hij op. "In Den Bosch staan ze hier al in de rij om geld te doneren, dat is ongelofelijk. Maar ik hoop dat heel Nederland zich laat inspireren. Steun ons, doneer en help kinderen met een spierziekte."

Naast de serieuze toon was er ook ruimte voor luchtigheid. Voor het Instagram-kanaal van NPO 3 nam Van Gaal samen met Truus enkele korte video’s op, waarin hij werd getest op zijn kennis van zogenoemde 'Gen Z-termen'. Dat bleek niet zijn natuurlijke habitat.

'Ik denk borsten'

Het begon nog redelijk onschuldig. Bij het woord 'heerlie de peerlie' antwoordde Van Gaal droogjes: "Een lekkere peer?" Al snel werd hem uitgelegd dat de uitdrukking simpelweg wordt gebruikt om aan te geven dat iets geweldig is. Ook bij het woord 'meme' moest de oud-bondscoach even zoeken, maar zijn uiteindelijke antwoord zorgde direct voor opschudding.

"Ik denk borsten", zei Van Gaal, nadat hij het woord ook nog eens verkeerd uitsprak. "Zo wordt dat toch gezegd, als je grote borsten hebt?" Truus kon zich op dat moment niet meer inhouden en schoot volledig in de lach. "Dit is vreselijk!", gierde ze, terwijl Van Gaal zelf zichtbaar overtuigd bleef van zijn uitleg.

'Biba' en 'Split the tea'

De rollen draaiden daarna om. Truus wist feilloos wat een 'Biba' was - een studentenafkorting voor een bitterbal - waarna Van Gaal nog één keer mocht laten zien dat hij het soms wél begrijpt. Op de vraag 'Meid, wat is de tea?' antwoordde hij resoluut: "Roddels." Dit keer volgde instemmend gelach, maar het was duidelijk welk fragment de meeste indruk had achtergelaten.

Technische rol bij Ajax

De opvallende verschijning in het Glazen Huis onderstreepte ook hoe actief Van Gaal nog altijd is, ondanks zijn gezondheid. De 73-jarige oud-toptrainer kampt sinds enkele jaren met prostaatkanker, maar liet eerder al weten zich 'goed en sterk' te voelen.

Van Gaal blijft bovendien invloedrijk in de voetbalwereld. Bij Ajax speelt hij op de achtergrond een belangrijke rol binnen de raad van commissarissen, onder meer bij de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur, waarmee hij ook buiten de spotlights nog altijd nadrukkelijk zijn stempel drukt op het Nederlandse topvoetbal.

