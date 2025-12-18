Oud-bondscoach Louis van Gaal keerde woensdag even terug op het voetbalveld. Daar werd zijn jarenlange reeks van gewonnen duels als trainer pijnlijk gebroken. Maar wel voor een goed doel.

De 74-jarige had sinds zijn pensioen nog geen wedstrijd verloren. Hij won vorig jaar nog met de Ajax Legends van Real Madrid. Maar woensdag kwam daar verandering in bij de benefietwedstrijd tussen het team van Van Gaal, bestaande uit amateurs en een sterrenteam van Frank de Boer met behoorlijk wat oud-profs. Het werd 6-2 voor de sterren.

"Met allemaal spelers die niet hoger dan een amateurvoetbalafdeling hebben gespeeld, dacht ik eigenlijk al dat het nooit zou lukken tegen oud-professionals", zei Van Gaal na afloop tegen Brabants Dagblad. "En ik moest veel doorwisselen omdat je iedereen wilt laten spelen. Maar ze hebben erg hun best gedaan."

De trainer heeft er zelf ook alles aan gedaan om het beste resultaat te halen. "Wat ik ook bij het Nederlands elftal heb gedaan. Als je compact verdedigt, kan je gebruik maken van de ruimte."

Goed doel

De wedstrijd werd georganiseerd door 3FM Serious Request om geld in te zamelen voor Spieren voor Spieren. "Ongelofelijk hoeveel aandacht er nu al is", aldus de trainer. "Vanuit media, maar ook vanuit mensen gewoon hier in de straten. Het leeft hier en daar zijn we heel blij mee. Het goede doel is waarvoor je dit allemaal doet. Als je een spierziekte hebt, telt iedere dag en iedere spier.”