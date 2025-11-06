De Amerikaanse sportlegende Tom Brady heeft een bizar verhaal gedeeld over zijn huisdier. De beste American Football-speler aller tijden, die bekend staat om zijn investeringen, heeft zijn huisdier laten klonen door een bedrijf waarin hij heeft geïnvesteerd.

Het gaat om Brady zijn huidige hond Junie. Dat zou een kloon zijn van zijn oude huisdier Lua, het dier dat in 2023 overleed. Een bedrijf waarin de NFL-ster heeft geïnvesteerd heeft bloed van Lua genomen en dat gebruikt om een identieke hond te klonen in een biologisch lab. Daaruit kwam Junie en Brady is nog altijd dolgelukkig met het dier. Bij verschillende klinieken kost het klonen van dieren gemiddeld tussen de 55.000 en 60.000 euro.

"Ik hou van mijn dieren. Ze betekenen de wereld voor mij en mijn familie", vertelt Brady over zijn gekloonde hond tegenover het Amerikaanse People. "Ik werkte met een bedrijf en ze lieten mij hun manier van klonen zien. Dit ging door een simpele bloedsafname die was gedaan bij onze hond die helaas was overleden. Dat bedrijf heeft onze familie een tweede kans gegeven met onze geliefde hond."

Tom Brady

Met zeven Super Bowl-titels en vijf uitverkiezingen tot speler van het jaar wordt Brady gezien als de succesvolste NFL-speler aller tijden. Zijn wil om door te blijven spelen zorgde er uiteindelijk wel voor dat zijn relatie met Gisele Bündchen op de klippen liep. De 47-jarige Brady en zijn ex-vrouw kregen twee kinderen en de ex-NFL-speler kreeg met actrice Bridget Moynahan eerder al een zoon. Hij en zijn drie kinderen genieten nu dus van elkaars aanwezigheid en die van de gekloonde hond Junie.

Investeringen

Brady staat niet alleen bekend om zijn kwaliteiten als American Football-speler, ook zijn investeringen buiten de sport maken hem beroemd. Zo investeerde hij niet alleen in het bedrijf voor het klonen van dieren. Ook stak hij een hoop geld in de Engelse club Birmingham City. Onder het bewind van geldschieter Brady werkte de club zich vorig seizoen van de League One overtuigend op naar de Engelse Championship. Daar staat Birmingham negende en dus is er nog uitzicht op mogelijke promotie naar de Premier League.