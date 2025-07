Tom Brady wordt gezien als een van de meest succesvolle spelers in de NFL. De inmiddels 47-jarige Amerikaan won zeven keer de Super Bowl en werd vijf keer verkozen tot beste speler. Alleen op relatievlak scoorde hij minder; zijn relatie met Gisele Bündchen liep op de klippen omdat hij niet kon stoppen met het spelletje.

"Wat een goede vader maakt, is een goed voorbeeld zijn in wat ervoor nodig is om voor je gezin te kunnen zorgen. Ik koos ervoor om football te spelen", schrijft Brady in een brief aan zijn fans.

"Mijn toewijding aan de sport, de urenlange training, de momenten waarop ik messcherp was, waren de momenten waarop ik geloofde dat wat ik deed het beste was voor mijn gezin en mijn kinderen. Door mijn werk prioriteit te geven, liet ik zien hoe je goed kunt zijn in je werk, wat er nodig is om je aan je verplichtingen te houden en wat er nodig is om een geweldige teamgenoot te zijn."

Fouten gemaakt

Volgens Brady zijn "verhaaltjes voorlezen voor het slapen gaan of helpen met huiswerk niet de enige manieren om een goede ouder te zijn".

Maar zegt hij, "Super Bowls winnen" of uitgeroepen worden tot de belangrijkste speler "zijn dat ook niet". "Een geweldige footballspeler zijn, maakte me geen geweldige vader. Maar hoe ik een geweldige speler werd, had zeker invloed; van elke dag opdagen tot alles doen wat nodig was om beter te worden, succesvol te zijn, een rolmodel te zijn en voor ze te zorgen."

Scheiding

Brady en Bündchen waren tot oktober 2022 dertien jaar getrouwd en hebben samen twee kinderen. Hij kreeg eerder een zoon met actrice Bridget Moynahan. De 45-jarige Bündchen, een Braziliaans supermodel, heeft met haar nieuwe partner Joaquim Valente inmiddels ook een kindje. De twee zijn sinds 2023 samen.

De oud-quarterback van de New England Patriots en de Tampa Bay Buccaneers won in zijn carrière zeven keer de Super Bowl en werd in de finale vijf keer tot waardevolste speler (MVP) uitgeroepen.