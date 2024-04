Andy van der Meijde vanuit de gevangenis: 'Mijn neven zitten hier'

Andy van der Meijde was samen met Royston Drenthe op bezoek in de gevangenis. Ze waren daar vanwege de samenwerking tussen FC De Rebellen en meerdere gevangenissen in Nederland.

Drenthe ging overigens ook op bezoek bij een kennis van hem, die vastzit. Dat doet hij vaker in het weekend, zo zei hij tegen De Telegraaf. Drenthe en Van der Meijde waren daar op bezoek voor een nieuwe shirtsponsor voor De Rebellen én om meer personeel te zoeken voor de gevangenissen.

Van der Meijde was natuurlijk weer geintjes aan het maken. Toen hij de vraag kreeg wanneer hij voor het laatst in de gevangenis was geweest, zei hij: "Ik heb acht neven en er hebben er negen vastgezeten." Vervolgens dolde hij nog even met de Telegraaf-verslaggever over seksstandjes.

FC De Rebellen

FC De Rebellen is een voetbalteam met voornamelijk oud-profs, die in te huren zijn voor clinics of oefenwedstrijden. In de selectie zitten spelers als Wesley Sneijder, Theo Janssen en Danny Koevermans.