De staredown tussen Jake Paul en Anthony Joshua zorgde voor rake teksten en opvallend beeld. Paul, de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam, ging met een rare pose tegenover de Britse bokser staan. Maar ook liet Joshua zich voor het eerst een beetje uit de tent lokken.

Jake Paul en Anthony Joshua willen "elkaar afmaken" in hun veelbesproken boksduel komende zaterdag in Miami. De Amerikaan Paul (28) is een YouTuber die zich heeft omgeschoold tot bokser en de Brit Joshua (36) is tweevoudig wereldkampioen bij de zwaargewichten. De twee hielden woensdag (plaatselijke tijd) de gebruikelijke staredown. Paul zat daarbij aan de borst van Joshua, terwijl de Brit naar de peperdure ketting van kogels greep die bij Paul om zijn nek hing. Dat sieraad heeft diamanten ter waarde van in totaal liefst 364 karaat.

Einde maken aan de Jake Paul-show

"Ze willen dat ik een einde maak aan de Jake Paul-show en dat begrijp ik wel. Daarom moet ik de bokssport in dit gevecht op mijn schouders dragen. Mijn baan is vechten en het enige wat telt is dat de umpire mijn arm omhoog steekt na afloop. Als bokser heb ik een 'license to kill'", zei Joshua in de voorafgaande persconferentie.

'Laten we elkaar afmaken'

Paul, de verloofde van schaatsster Jutta Leerdam, wordt beschouwd als de grote underdog, maar dat lijkt hem niet te deren. "Dit is een moderne gladiatorensport. Ik ben er klaar voor, ik wil zijn hardste stoten en er is geen ruimte voor excuses als het klaar is. Laten we elkaar afmaken", aldus Paul.

Live op Netflix

Het profgevecht vindt plaats in de Nederlandse nacht van vrijdag op zaterdag in Miami en duurt acht ronden. Netflix zendt het uit. De twee mannen verdelen naar verluidt 150 miljoen euro aan prijzengeld. Paul versloeg vorig jaar de Amerikaanse bokslegende Mike Tyson. Ook dat duel werd uitgezonden door Netflix. Oud-olympisch kampioen Joshua had in het verleden twee keer alle kampioensgordels in zijn bezit.