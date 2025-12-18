Het is de week van de waarheid voor Jake Paul, de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam. In de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) gaat hij het in de ring opnemen tegen bokslegende Anthony Joshua. Een paar dagen voor het veelbesproken gevecht deelt de Amerikaan een opzienbarende video.

Al wekenlang zijn Paul en Joshua de hype rond hun gevecht aan het opbouwen op sociale media. Talloze professionele boksers hebben hun mening gegeven over het veelbesproken gevecht en de termen 'popenkast' en 'show' zijn daarin vaak voorbij gekomen.

Bizarre stare down

Dat veel mensen denken dat het gevecht een optreden gaat worden, is dan ook niet zo gek. Op papier maakt Paul namelijk geen schijn van kans tegen de 36-jarige veelvoudig bokskampioen.

Paul zelf doet er ook alles aan om zoveel mogelijk aandacht voor zijn gevecht te genereren. Zo was donderdagnacht de stare down tussen de 28-jarige Amerikaan en de 36-jarige Brit. Terwijl de beide heren elkaar strak in de ogen aankeken, stond Paul bijzonder metzijn rug naar achter gebogen. Daarna besloot hij een tikje te geven tegen de tepel van Joshua, die daar vervolgens niet op reageerde.

Opzienbarende beelden

Na de stare down baarde Paul veel opzien, ditmaal op sociale media. Op zijn Instagram deelde hij namelijk een AI-video van de stare down tussen hem en Joshua. Daarin springt Paul bij zijn tegenstander in de armen en geven ze elkaar een zoen.

Tamelijk bizarre beelden, dat komt dan ook omdat ze nep zijn. Het filmpje van Paul is gemaakt door kunstmatige intelligentie. Mensen in de comments reageren alsnog geschokt. Paul schrijft bij de beelden, die voor zijn verloofde Leerdam verontrustend zullen zijn, het volgende. "Ik ben de underdog, maar daddy pakt me altijd op."

Paul en AI

Paul heeft al een langere geschiedenis met AI. De influencer verkocht namelijk zijn portretrecht aan het bedrijf OpenAI, bekend van ChatGPT. Hierdoor konden gebruikers gratis het gezicht en lichaam van Paul gebruiken. Wat volgde was een stroom aan nepvideo's van de verloofde van Leerdam op het internet.

Veelbesproken gevecht

Het veelbesproken gevecht tussen Paul en Joshua is exclusief te zien op streamingsdienst Netflix. De gevechten van de main card beginnen om 02.00 uur Nederlandse tijd in de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 december. Voordat Paul en Joshua de ring instappen, worden er nog drie andere gevechten gehouden. De verwachting is dan ook dat het hoofdgevecht niet eerder dan 04.30 uur gaat beginnen.