Waar veel sporters vaak kiezen voor pasta en/of eiwitrijke gerechten voor hun wedstrijden, zweert topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong bij pannenkoeken. Haar partner Coen is de beroerdste niet en zorgt er graag voor dat de schaatsster met een gevulde buik naar haar wedstrijd toegaat. De schaatsster gaf letterlijk en figuurlijk een kijkje in de keuken tijdens het ritueel.

Tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan had Rijpma gedurende tweeënhalve week een appartement nabij het olympisch dorp gehuurd om zijn vrouw te ondersteunen en te ontzorgen tussen haar wedstrijden door. Hij deed haar was en bakte pannenkoeken; het lievelingsgerecht van Rijpma-de Jong voor een wedstrijd.

Die steun lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen, want Rijpma-de Jong won goud op de 1500 meter en zilver bij de ploegenachtervolging. "We zijn echt gewend om dingen samen te doen. Dus zo konden we hier samen fietsen en dan bakte hij pannenkoekjes voor mij. Of ik was daar soms even overdag om m’n middagslaapje te doen. Heel fijn om deze Spelen zo samen te beleven, dat vond ik heel bijzonder", vertelde de schaatsster in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Never change a winning gerecht

Dat de pannenkoeken van Rijpma letterlijk en figuurlijk in de smaak vielen in Milaan, bleek zaterdag wel tijdens dag 1 van de WK allround. Rijpma-de Jong deelde voorafgaand aan haar vertrek naar Thialf een video op Instagram. "Het is nu drie uur voor de start van de wedstrijd. Ik heb mijn spullen gepakt, maar, één belangrijk ding: kijken of Coen er ook klaar voor is", deelt de schaatsster waarna ze haar man roept.

Die lijkt al enkele uren in de keuken te staan, want daar liggen vier borden met enorme stapels pannenkoeken klaar, terwijl Rijpma nog altijd niet klaar is met bakken. "Wow, wat is dit?" spreekt Rijpma-De Jong haar verbazing uit. "Wat goed werkt veranderen we niet, toch?" lacht Rijpma vervolgens. De pannenkoeken lijken virtueel in de smaak te vallen bij de Instagram-volgers van het stel, die zichzelf maar wat graag uitnodigen in de reacties om een hapje mee te komen eten.