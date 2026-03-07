Het schaatsfeest in Thialf gaat door met de WK allround. Bij de vrouwen heeft Nederland drie kanshebbers voor goud in petto: regerend kampioene Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong. Toch is het de Noorse Ragne Wiklund die de beste papieren heeft na dag 1. Check hieronder de uitslagen.

Donderdag en vrijdag was het in Thialf aan de rappe mannen en vrouwen op de WK sprint. In het weekend vinden de WK allround plaats. De vrouwen rijden zaterdag de 500 meter en 3000 meter.

500 meter

Op de 500 meter waren er 12 ritten. Al vrij snel, in rit vier, begon Joy Beune aan haar toernooi. Ze was gekoppeld aan Jiaxuan Li uit China en noteerde haar tweede snelste tijd ooit op de afstand: 38.94. Niet lang daarna dook Antoinette Rijpma-de Jong onder de tijd van Beune. De viervoudig Europees allroundkampioene noteerde 38.59 in een directe rit tegen Laura Hall uit Canada. Vlak na de rit van Rijpma-de Jong kreeg Ragne Wiklund de handen op elkaar in Thialf door een enorme hap van haar persoonlijk record te nemen.

Zij was Beune met 38.84 seconden te snel af. Zij was overigens niet de enige met een pr; in totaal werden er liefst vijf gebroken op de eerste afstand. Marijke Groenewoud, bij de vorige WK allround tweede, trof in de tiende rit Lea Sophie Scholz. Die werd plotseling uitgesteld, omdat er naar het ijs gekeken moest worden. Nadat ze later alsnog van start ging, kwam Groenewoud hoofdschuddend over de finish met een tijd van 39.32 seconden. Miho Takagi was uiteindelijk veruit de snelste met 37.75 seconden.

3000 meter

Op de 3000 meter moest Antoinette Rijpma-de Jong gelijk aan de bank, tegen Lea Sophie Scholz. Zij hield met 4:03.22 lang de snelste tijd aan, Takagi was maar net iets langzamer met 4:03.37 en hield dus de leiding in het klassement. Een aantal toppers moest toen echter nog in actie komen. Beune en Groenewoud reden tegen elkaar in de twaalfde en laatste rit.

Een spannend duel ontvouwde zich tussen de twee. Laatstgenoemde nam een flinke revanche op haar teleurstellende 500 meter en was uiteindelijk met 3:57.39 net iets sneller dan Beune, die het met 4:00.09 niet lukte om onder de vier minuten te blijven. Groenewoud (3), Beune (4) en Rijpma-de Jong (5) gaan momenteel nek-aan-nek in het klassement. Zondag belooft dan ook een spannende tweede dag te worden van het toernooi. Ragne Wiklund, die de 3000 meter dik won, gaat aan kop.

Onbegrip over verdeling van tickets

De drie Nederlandse schaatssters hoefden zich niet te kwalificeren voor dit wereldkampioenschap allround. De schaatsbond KNSB wees Beune, Rijpma-de Jong en Groenewoud een paar dagen voor de NK allround aan. Daardoor was er voor de winnares van dat Nederlands kampioenschap geen plek op de WK allround, want drie deelnemers per land is het maximum.

Merel Conijn, winnares van zilver op de olympische 5000 meter, had flink de pest in. Na de 500 meter van de NK allround besloot ze niet meer mee te doen aan het toernooi. Ze had geen begrip voor het besluit van de schaatbond om alle startbewijzen voor de WK allround al weg te geven.