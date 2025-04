Babynieuws voor Taylor Swift en NFL-speler Travis Kelce: 'Hun relatie wordt nu nog sterker'

Popzangeres Taylor Swift an haar vriend Travis Kelce hebben reden voor een feestje. De American Footballspeler is oom geworden baby Finnley en het stel is zelf ook bezig met gezinsuitbreiding.

Het is de vierde keer dat Kelce oom wordt. Zijn broer Jason heeft met zijn vrouw Kylie een vieder dochter gekregen. De 37-jarige Jason had net als zijn broer een carrière in de NFL, maar is na dertien jaar gestopt. Travis is nog wel actief als speler. Hij staat onder contract bij de Kansas City Chiefs.

Emoties lopen hoog op bij zwangere vriendin van Max Verstappen: 'Mijn hart kan dit niet aan' Max Verstappen bereidt zich momenteel voor op de Grand Prix van Japan, maar zal met zijn hoofd ook ergens anders. Zijn vriendin Kelly Piquet is namelijk hoogzwanger. Bij de Braziliaans lopen de emoties ondertussen dan ook hoog op en dat komt mede door haar racende vriend.

Op 30 maart werd het vierde kind van de voormalig NFL-speler op de wereld gezet. Dat deelde de trotse moeder op Instagram. Ze maakte ook haar naam bekend: Finnley “Finn” Anne Kelce.

Relatietest

Taylor en Travis zijn zelf ook bezig met gezinsuitbreiding, al gaat een baby nog een stapje te ver voor hen. Zij beginnen met de aanschaf van een puppy. Dat is meteen een goede relatietest voor het koppel.

"Het verzorgen van een puppy vraagt om teamwerk", zegt een goede kennis van het stel tegen RadarOnline. "Het maakt de band tussen de twee nog sterker."

Ex-tophockeyers verklappen bijzondere strijd in huwelijk: 'Toen heb ik een uur niet met hem gepraat' Ellen Hoog en Naomi van As wonnen als fanatieke hockeysters ongeveer alles dat er maar te winnen viel. Dat fanatisme zijn ze tot op de dag vandaag niet verloren, maar dat wil nog weleens voor problemen zorgen in hun huwelijk.

Swift heeft op dit moment ook wat meer tijd om voor een huisdier te zorgen. Haar Era's Tour is namelijk ten einde. Ze hoeft dus niet meer de hele wereld rond voor optredens en kan meer bij Kelce zijn. Die nam na de Superbowl ook even rust.