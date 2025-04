Emoties lopen hoog op bij zwangere vriendin van Max Verstappen: 'Mijn hart kan dit niet aan'

Max Verstappen bereidt zich momenteel voor op de Grand Prix van Japan, maar zal met zijn hoofd ook ergens anders. Zijn vriendin Kelly Piquet is namelijk hoogzwanger. Bij de Braziliaans lopen de emoties ondertussen dan ook hoog op en dat komt mede door haar racende vriend.

Verstappen zit komend weekend in Japan, terwijl zijn hoogzwangere vriendin in Europa is achtergebleven. De Nederlander hoopt voor het vierde jaar op rij te winnen in het Aziatische land en de race van vorig jaar maakt nog altijd veel los bij Piquet. Niet door de overwinning van haar vriend, maar door iets heel anders.

'Mijn hart kan dit niet aan'

Red Bull plaatste in aanloop naar de race van komend weekend namelijk een filmpje van iets dat er vorig jaar in Japan gebeurde. Het team deelde een compilatie met een aantal momenten van Verstappen met Penelope, de dochter die Piquet tijdens een eerdere relatie kreeg. In de video is te zien hoe zij een aantal keer knuffelt met de viervoudig wereldkampioen. "Schattige momenten in Suzuka", schrijft Red Bull bij de beelden.

De video heeft ook Piquet bereikt en in de laatste fase van haar zwangerschap doet het de Braziliaanse heel veel om haar dochter met haar vriend te zien. "Mijn hart kan op dit moment niet nog meer emoties aan", reageert ze op het filmpje van het team van Verstappen.

Eerdere relatie met F1-coureur

Piquet had eerder een relatie met toenmalig F1-coureur Daniil Kvyat en de Braziliaanse beviel in 2019 van Penelope. De Braziliaanse en de Russische rijder gingen later uit elkaar en daarna papte Verstappen met haar aan. Dat was niet voor het eerst dat Verstappen de rol van Kvyat overnam, want hij had hem in 2016 al vervangen als coureur bij Red Bull.

Reis met risico

Voor Verstappen is de reis naar Japan dus een risicovolle, want er bestaat een mogelijkheid dat hij door de race de bevalling van zijn vriendin moet missen. Zelfs als Piquet dit weekend niet bevalt, lijkt de kans klein dat hij er wel bij kan zijn, want ook in de volgende twee weekenden moet Verstappen aan de bak. Op zondag 13 april staat er een race in Bahrein op het programma en een week later is de GP van Saoedi-Arabië.