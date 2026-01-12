Te midden van de feestvreugde na het winnen van de Spaanse Super Cup door de spelers van Barcelona, zorgde Lamine Yamal onbedoeld voor een ongemakkelijk moment.

FC Barcelona heeft de eerste titel van het seizoen binnen, na een spectaculaire 3-2 overwinning op Real Madrid in de Super Cup-finale in Jeddah. Dat aanvoerder Frenkie de Jong in de blessuretijd nog een rode kaart kreeg, maakte de feestvreugde bij de Catalanen niet minder.

Na het laatste fluitsignaal barstte een wild feest los in de kleedkamers van FC Barcelona, waar de spelers hun grote overwinning vierden. Lamine Yamal, een van de uitblinkers van de finale, wilde zijn vreugde delen met zijn online volgers en startte een live-uitzending op Instagram.

'Dit hadden we niet moeten filmen'

Dat ging niet helemaal zoals gepland. Tijdens de live-uitzending filmde de jonge Spanjaard echter per ongeluk zijn teamgenoot, Wojciech Szczęsny, terwijl die aan het roken was. "Dit hadden we niet moeten filmen", hoorde men de 18-jarige ster zeggen, zich bewust van zijn momentane fout.

De Poolse keeper staat erom bekend wel van een sigaretje te houden, maar het uitzenden is op meerdere manieren niet heel handig. Roken in een kleedkamer of dichte ruimte is in veel gevallen verboden en daarnaast is het ook geen goed voorbeeld voor kinderen die naar Barcelona-spelers of voetballers in het algemeen opkijken.

Bijzondere comeback

Szczęsny besloot in de zomer van 2024 te stoppen als profvoetballer, maar keerde in oktober alweer terug toen Barcelona hem nodig bleek te hebben. De 84-voudig international van Polen - waar hij overigens niet meer voor uitkomt - was lange tijd ook weer de eerste doelman van de club. Dit seizoen kwam hij tot negen wedstrijden in alle competities; Joan Garcia lijkt hem voorbijgestreefd.