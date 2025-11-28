Doelman Wojciech Szczesny heeft een opmerkelijke onthulling gedaan. De keeper van FC Barcelona ondervindt nog steeds de gevolgen van een ernstig ongeluk in 2008. Tijdens trainingen heeft hij vaak last van die gebeurtenis. "Dan grappen ze dat ik weer verlamd ben."

De 35-jarige onthult in een interview met GQ Polen de schokkende gevolgen van het ongeluk. Die hebben ook invloed op zijn kwaliteiten in de goal. "Er komt een moment tijdens de training dat ik het gevoel in beide handen volledig verlies", bekent de keeper.

Szczesny kwam dit seizoen negen keer in actie kwam voor trainer Hansi Flick in La Liga en de Champions League. "Het is erger in de voorbereiding, tijdens de zeer veeleisende trainingssessies", zegt hij. "Tijdens het seizoen is het makkelijker, omdat je dan twee trainingen en een wedstrijd hebt, waardoor mijn handen rust krijgen en het minder intens is. De pijn strekt zich uit van mijn pols tot aan mijn elleboog."

Ongeluk

Szczesny vertelt over een oud ongeluk in Londen, waarbij hij in 2008 tijdens een training met Arsenal beide onderarmen brak. Sindsdien heeft de doelman een metalen plaat in elke onderarm en kan hij moeilijker bewegen.

'Spuugzat'

"Ik kan door de pijn zelfs geen waterfles meer vasthouden", legt hij uit. "Dan grappen de trainers en ik dat de training voorbij is omdat ik weer verlamd ben, maar de waarheid is dat ik deze pijn spuugzat ben."

Overstap naar Barcelona

Als keeper is het gevoel in de armen natuurlijk cruciaal. Ondanks het ongeluk brak hij in 2009 door in het eerste elftal van Arsenal. In 2024 maakte hij de overstap van Juventus naar FC Barcelona. Daarover doet Szczesny ook een boekje open. "In mijn eerste seizoen bij de club speelde ik gratis."

Zijn contract bij Juventus was voortijdig beëindigd en de keeper had eigenlijk besloten om zijn handschoenen aan de wilgen te hangen. Hij kreeg echter een kans bij Barça aangeboden door en langdurige blessure van Marc-André ter Stegen.

"FC Barcelona biedt me het pure plezier van voetballer zijn", aldus Szczesny. Bij Juventus voelde hij veel meer druk. "Daar telt alleen de overwinning."

