Jutta Leerdam verblijft al een poosje in de Verenigde Staten bij haar verloofde Jake Paul. De topschaatsster bezocht onder meer de toeristische trekpleister New York. Daar werd ze door mensen op straat herkend. Beelden daarvan gaan viraal in de VS.

Jutta Leerdams bekendheid nam een vlucht nadat ze in 2023 een relatie kreeg met de Amerikaanse boksinfluencer Jake Paul. Vorig jaar maakte het sprookjeskoppel hun verloving bekend. De Nederlandse topschaatsster zag haar aantal volgers op zowel Instagram als TikTok exploderen. Daar hielpen ook haar prestaties op de Olympische Winterspelen in Milaan bij. Daar won Leerdam goud (1000 meter) en zilver (500 meter).

Nadien vloog ze heel de wereld over. Leerdam reisde af naar Miami, keerde weer terug naar Nederland en bezocht vervolgens de Franse Alpen. Na de wintersport met haar familie aldaar vierde ze Pasen in eigen land, om zich bij haar verloofde te voegen in Puerto Rico. Vorige week maakte het koppel een uitje naar New York, waar Paul werkverplichtingen had.

Jutta Leerdam herkend op straat

The Big Apple puilt uit van de influencers en content creators. Eentje liep er toevallig Leerdam tegen het lijf in de straten van New York. "Pardon, zou je het leuk vinden om...", begon de man, die prompt in de gaten had met wie hij te maken had. "Oh Tjudda, gefeliciteerd", ging hij verder, doelend op het gewonnen goud van de Nederlandse in februari.

Leerdam bedankte de persoon vriendelijk. Ook kreeg ze nog een boks. "Echt, dat was geweldig!", complimenteerde de filmer de topschaatsster. "Je ziet er ook erg gespierd uit", gaf hij Leerdam nog mee. "Oh nee, dat is niet goed", reageerde de olympisch kampioene. "Je ziet er fantastisch uit, heb een goed weekend", besloot de persoon die haar filmde.

Het filmpje werd opgenomen door Chewly's. Dat recent opgerichte bedrijf maakt gezonde fruitsnoepjes, gemaakt door 100% biologisch fruit. De video met Leerdam pakte 1,9 miljoen views, wat natuurlijk ongekende cijfers zijn voor zo'n start-up. Ook kwamen er meer dan 20.000 likes, van onder anderen Leerdam zelf.