Jake Paul en Jutta Leerdam leiden een bewogen leven. Sinds de olympische titel van de schaatsster op de 1000 meter is er dan ook veel gebeurd. Paul geeft een update over hun tijd samen na de Winterspelen.

"Wat is er gebeurd sinds ik aan het huilen was op de Olympische Spelen, waar Jutta goud won?", begint Paul de video op TikTok. Hij zat huilend op de tribune in Milaan bij de race van de Nederlandse op de 1000 meter. "Een kleine update van mijn leven."

Het koppel vertrok eerst samen naar Los Angeles voor de persconferentie van een gevecht dat de Amerikaan promoot met zijn bedrijf MVP (Most Valuable Promotions). De twee genoten ook van lekker eten en reisden vervolgens naar Kentucky. "Donald Trump had me gevraagd voor een interview", legt Paul uit. "Hij riep me op het podium tijdens een rally en ik was zo nerveus dat ik heel erg zweette. Ik was mijn deodrant vergeten, heel dom. Maar toen beval hij me aan als presidentskandidaat, totaal onverwacht."

Wintersport

"Daarna was het tijd om plezier te maken en vlogen we naar Courchevel om te skiën." De hele familie Leerdam ging mee naar het Franse wintersportoord. "We vlogen met een helikopter, ik ging bijna dood en we gingen naar de après-ski. Dat is misschien wel het belangrijkste onderdeel van skiën." Het ging ook mis met de editor van Paul, die mee was gegaan om filmpjes van hem te maken. "Hij was zo dronken dat hij niet meer naar beneden kon skiën en liep een hersenschudding op."

Daarna liet Paul zijn verloofde achter voor een aantal interviews en ontmoetingen met politici. Hij bezocht ook evenementen met grote supersterren, onder wie Katy Perry en Jeff Bezos.

Terugkeer in de ring

Terug in zijn woonplaats Puerto Rico begon hij weer met trainen voor een terugkeer in de ring. Bij zijn laatste gevecht tegen Anthony Joshua liep hij een gebroken kaak op. Hij is nog steeds aan het herstellen.

Daar geeft Paul ook een update over. "Mijn kaak voelt goed. Het gaat steeds beter. Het lijkt erop dat ik snel weer kan vechten." Dat zou ook goed nieuws zijn voor Leerdam. Het betekent namelijk dat de bruiloft van het koppel ook gepland kan worden. De bokser verwacht namelijk dat die pas plaats zal vinden na zijn volgende gevecht.