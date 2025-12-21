Nathan Rutjes werd zaterdag ontmaskerd in het immens populaire televisieprogramma 'Wie is de Mol?'. De ex-profvoetballer uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie was 'de mol' en zag de bekende presentatrice Merel Westrik als winnaar uit de bus komen. Zij had als enige door dat Rutjes de saboteur was.

In het tv-programma moeten negen kandidaten proberen een zo hoog mogelijke prijzenpot bij elkaar zien te spelen. De tiende persoon, de mol, probeert dat te saboteren en de uiteindelijke winnaar naar huis te sturen met zo min mogelijk geld. Westrik krijgt een schamele 5300 euro mee na de finale van zaterdagavond. Dat had ruim 7300 euro kunnen zijn, maar doordat Rutjes in de eerste aflevering al werd aangemerkt als mol door oud-deelnemers, ging er nog eens 2000 euro uit de pot. Tot groot genoegen van de oud-voetballer van Sparta, Roda JC en MVV zelf.

'Ik moet echt mijn hoofd uitzetten'

Zelf was Westrik in een eerder seizoen ook 'de mol'. Dat heeft haar zeker geholpen om Rutjes te ontmaskeren, weet ze. "Ik vond het echt veel moeilijker om kandidaat te zijn. Ik heb echt met terugwerkende kracht zoveel bewondering voor alle kandidaten die meedoen, want je staat de hele dag open voor alle invloeden. Je bent de hele tijd bezig en het stopt gewoon niet. Dat maakt dat ik 's avonds wel eens wakker lag en dacht: ik moet echt mijn hoofd uitzetten, want ik ga onderdoor aan al die gedachtes", zei ze tegen Veronica Superguide.

Wat te doen met de prijzenpot?

Wat de presentatrice van onder meer Het Sinterklaasjournaal gaat doen met de door haar gewonnen prijzenpot? "Het mooiste cadeau is geweest dat ik hier aan mag meedoen. Ik ga het bedrag opdelen in hele kleine stukjes en dan ga ik het aan mooie doelen geven. Mijn deelname was mijn prijs en niet de prijzenpot." Het net afgelopen seizoen van Wie is de Mol? was het 25ste jaar dat het georganiseerd werd. Daardoor werden vijf oud-mollen en vijf oud-winnaars uitgenodigd in Portugal. Rutjes was een winnaar en Westrik een mol, nu waren de rollen omgekeerd.