Scheidsrechter Bas Nijhuis herstelt van een zware blessure en heeft daardoor ruimte in zijn agenda gevonden om mee te doen aan muziekprogramma 'I’ve Got The Music In Me', dat maakt SBS6 bekend. Hij vormt een koppel met radiopresentator Bert van Losser. Daarnaast is ook oud-voetballer John de Bever één van de deelnemers.

In I’ve Got The Music In Me draaien de spellen om iconische nummers uit de jaren zestig tot en met het begin van de jaren 2000. In een studio nemen twee teams het tegen elkaar op in verrassende muzikale uitdagingen. Elk team bestaat uit een bekende Nederlander en iemand uit zijn of haar directe omgeving die over een flinke portie muziekkennis beschikt.

Bekende koppels

John de Bever vormt een team met zijn partner Kees. Bas Nijhuis schakelt de hulp in van radio-dj en goede vriend Bert van Losser. Naast Nijhuis en De Bever doen nog meer bekende duo’s mee aan het programma. Zo gaan onder anderen Martien en Maxime Meiland de strijd aan, net als André Hazes met zijn zwager Erik Zwennes. Ook radio-dj’s Airen Mylene en Tim Klijn, zanger Wolter Kroes met zijn dochter Pamela en vader en zoon De Munk zijn van de partij. I’ve Got The Music In Me is vanaf 14 maart elke zaterdag om 20.00 uur te zien op SBS6.

Blessure Bas Nijhuis

De 49-jarige Nijhuis zal in het seizoen 2025/2026 niet meer op het veld verschijnen. De arbiter liep eind januari 2026 tijdens een training/test een zware achillespeesblessure op, waardoor hij de rest van het Eredivisie-seizoen aan zich voorbij moet laten gaan. Ook de topper tussen PSV en Feyenoord moest hij missen. Nijhuis is inmiddels gestart met een intensief revalidatietraject en richt zich volledig op zijn herstel.