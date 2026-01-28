Bas Nijhuis zou komend weekend de topper tussen PSV en Feyenoord fluiten, maar woensdag kwam plotseling het nieuws dat de scheidsrechter een zware blessure heeft opgelopen en dus niet zal fluiten. Dat konden ze in Vandaag Inside, waar Nijhuis regelmatig te gast is, natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan, want daar hadden ze een verrassing in petto.

Nijhuis had juist zo uitgekeken naar de topper van komend weekend, want het was al bijna vijf jaar geleden dat hij voor het laatst een duel tussen twee ploegen uit de traditionele top-3 zou fluiten. Bij een conditietest ging het deze week echter helemaal mis en dat zorgde voor hevige emoties bij de scheidsrechter.

De 49-jarige Nijhuis is regelmatig te gast bij Vandaag Inside en dus besteedden ze daar ook aandacht aan het drama. Presentator Wilfred Genee sprak voor de uitzending met de scheidsrechter. "Ik heb hem aan de lijn gehad, we kennen Bas heel lang en hij is altijd het zonnetje in huis, maar hij is enorm aangeslagen. Hij heeft nu een rare schoen aan waardoor zijn voet naar beneden wordt gedrukt en dan moet hij laten herstellen."

Pakket voor Nijhuis

"Dit is dramatisch voor hem", reageert Johan Derksen vervolgens. "Hij is verguisd, heeft zich weer terug naar de top gefloten en krijgt de absolute toppers waar hij recht op heeft. En dan valt dit weg." Het is volgens Genee ook keihard aangekomen bij Nijhuis: "Ik heb dit bij Bas nog nooit meegemaakt. We wilden even bellen (in de uitzending, red.), maar hij is even niet aanspreekbaar."

Om Nijhuis een hart onder de riem te steken, heeft het programma een pakket voor hem samengesteld. Maar Vandaag Inside zou Vandaag Inside niet zijn als daar niet een opmerkelijk voorwerp in zou zitten. "Hij zal vooral tevreden zijn met de zelfbevredigingsmachine", merkt Derksen op. "Als je die op je lul zet dan is dat heel goed voor je achillespees."

Vervanger PSV - Feyenoord

Door de blessure bij Nijhuis moest de KNVB plotseling een vervanger aanwijzen voor de toppper tussen PSV en Feyenoord. Dat werd Allard Lindhout. De wedstrijd tussen de nummers 1 en 2 van de Eredivisie begint zondag om 14.30 uur. PSV heeft voorafgaand aan de topper veertien punten voorsprong op Feyenoord.

