De stap van shorttrackster naar relatietherapeut lijkt groot, maar is volgens Maureen de Lange kleiner dan je denkt. De voormalig topsporter, nu 47 jaar oud, weet als geen ander hoe de druk van een dergelijke carrière druk kan uitoefenen op relaties. In haar eigen praktijk spreekt de tante van topschaatsster Angel Daleman nu geregeld (ex-)topsporters en hun geliefden.

Voetballers en stafleden waren volgens De Lange de eerste mensen uit de sportwereld die aansloegen op haar werk als relatietherapeut. "Misschien omdat het de grootste sport van Nederland is? Maar de ontwikkeling staat niet stil. Neem bijvoorbeeld het initiatief van Gianni Zuiverloon, die zich inzet voor de mentale gezondheid in de voetballerij. Dat was ook jarenlang een taboe. Nu mag je er over praten", zegt ze in gesprek met De Telegraaf.

'Een relatie heeft onderhoud nodig'

(Ex-)topsporters komen geregeld bij haar aan als de relatie al op de klippen dreigt te lopen of soms zelfs al geklapt is. Maar De Lange ziet het einde van een liefdesband niet per se als iets negatiefs. Scheiden bijvoorbeeld ook niet. "Deze gesprekken kunnen juist ook bijdragen aan een goeie scheiding. Dat kan ik zeggen omdat ik dat zelf ook heb meegemaakt. Ik ben er om het beste uit je relatie te halen. In de topsport heeft een relatie een bepaald effect op de prestatie. Ik ben er meer voor dat je scheurtjes voorkomt en de confrontatie aangaat omdat je elkaar niet begrijpt. Een relatie heeft onderhoud nodig. Denk daar niet te makkelijk over."

Tante van Angel Daleman

De Lange staat als tante van topschaatsster Angel Daleman nog altijd met een half been in de topsportwereld. Bemoeien met haar nichtje doet ze echter zo min mogelijk. "Dat laat ik aan haar moeder over. Die is zelf opgegroeid met twee zusjes die als topsporters leefden. En omdat dit familie is, ben ik ook meer fan dan therapeut.”

Carrière Maureen de Lange

De Lange was tien jaar lang actief in de top van het Nederlandse shorttrack. Ze pakte drie keer brons op de EK's van 1999 en 2003. Ook kwam ze uit op de Olympische Spelen. In Nagano 1998 werd ze eenmaal zesde.

