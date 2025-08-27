De familie Schumacher lijkt een nieuw lid te tellen. Voormalig Formule 1-coureur Mick Schumacher liep bij het vakantiehuis van de familie met een nieuwe vlam aan zijn zijde. De zoon van Michael Schumacher zal direct steun zoeken bij haar, want hij kreeg deze week slecht nieuws te horen.

De Schumi's waren op bezoek in Mallorca, waar zij een vakantiehuis hebben in de bergen boven Port d'Andratx. Corinna Schumacher, de vrouw van F1-legende Michael, kocht daar een luxe villa in 2018. Dat is voor het hele gezin een plek waar zij graag komen, want dochter Gina trouwde er in 2024.

Mick Schumacher leek in een bijzonder goed humeur. Dat zou zomaar kunnen komen door de brunette aan zijn zijde, die gehuld in een wit topje bij hem aan bord stapte van een grijze motorboot die toebehoort aan het gezin. Het Duitse medium BILD weet ook dat de jonge vrouw al een paar weken met Mick optrekt en ook al is voorgesteld aan moeder Corinna.

Mick Schumacher, yeni sevgilisi ile Mallorca’da görüntülenmiş 🤩 pic.twitter.com/hxRdFfHc3Q — Hamiyet Değerli (@hamiyetdegerli) August 25, 2025

Steun van nieuwe liefde na harde klap

Het zou gaan om Alyssia Piccioni, die door fans begin augustus al werd gespot met Schumacher. Dat was bij een triatlon in het Zwitserse Nyon, waaraan de 26-jarige ex-coureur voor het eerst deelnam. Tot dit voorjaar ging Schumacher met het Deense model Laila Hasanovic.

Schumacher kreeg dinsdag een harde klap te verwerken. Hij hoopte namelijk op een terugkeer in de Formule 1, en wel bij het nieuwe team Cadillac. Maar die renstal maakte dinsdag bekend voor de ervaren coureurs Valtteri Bottas en Sergio Pérez te gaan.

De ex van Mick Schumacher:

Vorige maand sprak Schumacher nog enorm hoopvol over een plek bij Cadillac. "De communicatie is tot nu toe hartstikke positief", werd hij destijds geciteerd door The Sun. "Ze hebben al veel belangrijke mensen ingehuurd voor het project. Het is een eer om daar onderdeel van te zijn en om met ze te onderhandelen. Het is een goede positie om in te zitten."

Actief in WEC

Schumacher is momenteel actief namens Alpine in het World Endurance Championship (WEC). Ook andere voormalig F1-coureurs als Antonio Giovinazzi, Robert Kubica, Nyck de Vries, Brendon Hartley, Kevin Magnussen, Stoffel Vandoorne en Pascal Wehrlein racen in die klasse.