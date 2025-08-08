Een bijzonder item van Formule 1-legende Michael Schumacher is voor een hoog bedrag verkocht. De 56-jarige Duitser staat vooral bekend als voormalig autocoureur, maar reed ook op de motor. Een speciale motor is verkocht voor duizenden euro's.

De Honda CBR1000RR Fireblade SC59 uit 2010 bracht een stuk meer op dan dat het veilinghuis verwachtte. Een anonieme koper betaalt maar liefst 64.900 euro voor het exemplaar. Die prijs ligt ruim hoger dan de originele prijs, is ook te lezen in een bijgevoegd krantenartikel dat meldt dat de moto 'slechts' 45.000 euro kostte.

Startnummer 77

Het bijzondere is dat het niet eens bekend is of de motor écht gebruikt is door Schumacher. De Honda draagt nog wel het startnummer 77, dat is het nummer waarmee Schumacher aan verschillende wedstrijden deelnam. Daarnaast komt het model uit 2010, het jaar dat hij zijn rentree maakte in de Formule 1 en dus niet meer op de motor zat.

Toch zat hij in dat jaar wel een aantal keer op de motor voor verschillende testsessies. De officiële verkoopomschrijving van het item luidt dan ook dat de motor 'klaargemaakt is om beschikbaar te worden gesteld aan Michael Schumacher tijdens testdagen'.

Inbegrepen bij de motor van Schumacher is een door de Duitser gesigneerde Schuberth-helm en een paar gesigneerde motorhandschoenen. De identiteit van de koper is niet bekendgemaakt. Het komt waarschijnlijk in een persoonlijke collectie terecht, want de motor is geruime tijd niet gestart. Voor de motor is 'een volledige onderhoudsbeurt en technische controle vereist voordat opnieuw gebruik op het circuit mogelijk is'.

Ski-ongeluk

Voormalig topcoureur Michael Schumacher is sinds zijn zware ski-ongeluk in Méribel in december 2013, waarbij hij blijvend letsel opliep, niet meer in het openbaar gezien. Hij lag sinds dat ongeluk lange tijd in coma. De zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 vecht sindsdien een zware persoonlijke strijd, waarbij zijn familie hem zoveel mogelijk privacy en steun biedt. Ondanks alles blijft zijn naam voor altijd verbonden met de koningsklasse van de autosport waar hij jarenlang de dienst uitmaakte.