Ex-topschaatser Erben Wennemars en zoon krijgen 'extreme behandeling' van bijzonder echtpaar

Voor Erben Wennemars is geen uitdaging te zwaar. De inmiddels 49-jarige ex-topschaatser is al een tijdje met topsportpensioen, maar is fysiek nog altijd superfit. Niet voor niks gaat hij met zijn jongste zoon Niels geregeld een enorme uitdaging aan tijdens Hyrox. Maar nu gaat hij een stapje verder

Thuis zoeken vader en zoon al de grenzen op voor hun trainingen voor Hyrox. Die inspanningen leverden al een prachtige prestatie op voor de Wennemarsen. Vader Erben plaatste zich in Thialf 'per ongeluk' voor het WK, maar ziet dat nog niet als 'doel bereikt'. Ook voor de nieuwe Hyrox-events willen hij en zoon Niels in topconditie zijn. Dus gaan ze nog een grens over met een bijzonder echtpaar.

Met een tank

Niels heeft namelijk contact gekregen met Nicky en Eline Verhoeven. Het stel is één van de Nederlandse afgevaardigden voor het WK Hyrox in Chicago en leerde elkaar kennen bij Defensie. Een spijkerharde leerschool waar Wennemars senior en junior graag een kijkje wilden nemen. Dus werden ze uitgenodigd op een militair terrein en werden ze op een wel heel bijzondere manier naar de trainingslocatie vervoerd: met een tank.

Zoon Wennemars bij Defensie

Het wakkerde het vuurtje bij Niels Wennemars, de jongste van de twee zonen van Erben, duidelijk aan. Hij onthult namelijk dat hij niet uitsluit ooit 'iets' voor Defensie te willen doen. Een wens die hij kennelijk al jaren heeft. Hij was dan ook dankbaar dat het 'Defensie-echtpaar' hem en zijn vader wilde helpen. "Ze konden ons nog wel een lesje leren", zegt hij in een video op zijn Instagram. "Ik vond het echt geweldig."

Extra zwaar

Alsof de uitdaging al niet genoeg is, is Nicky Verhoeven ook nog eens sportinstructeur bij het Nederlandse leger. Die weet wel van wanten dus. In een paar flitsen komt de training al voorbij, maar het merendeel belooft Niels Wennemars in 'deel 2' te laten zien. Zijn volgers smullen in ieder geval al van de content, want ruim duizend likes en tientallen opmerkingen tonen het enthousiasme over de video.