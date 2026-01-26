Gelukkig voor Paige Lorenze is haar geliefde Tommy Paul goed genoeg om ver te komen op de Australian Open. De Amerikaanse toptennisser neemt zijn verloofde namelijk elk jaar maar wat graag mee naar de eerste Grand Slam van het jaar aan de andere kant van de wereld. Daar voelt de influencer met 1 miljoen volgers zich 'gezegend' door.

Paul was als negentiende geplaatst in Melbourne, maar was zondagochtend niet opgewassen tegen de nummer 1 van de wereld. Carlos Alcaraz stopte hem in drie sets, waardoor het toernooi er voor de Amerikaan op zit. Maar door alle voorbereidingstoernooien en de vier wedstrijden in het hoofdtoernooi hebben Paul en Lorenze flink kunnen genieten van de Australische zomer en dat kunnen ze al jaren. Terwijl manlief worstelt met de omstandigheden in Australië, geniet Lorenze van het rijkeluisbestaan.

'Hoe gezegend ben ik'

'Hoe gezegend ben ik om elk jaar de Australische zomer te mogen meemaken', zegt ze in een Instagram-post, begeleid door tien sprekende foto's. Zo geniet ze in bikini van het strand en verkent ze Melbourne en omgeving. Lang niet altijd met haar vriend, die vooral in Melbourne is om geld te verdienen en dus te werken. Door het bereiken van de vierde ronde mag hij ruim 280.000 euro ontvangen van de ATP, maar blijft zijn eerste Grand Slam-eindzege ver weg.

Verloofd sinds juli 2025

Paul en Lorenze zijn al sinds 2022 een stel en maakten in de zomer van 2025 bekend dat ze gaan trouwen. Helaas voor de twee zit de Australische zomer er na de Australian Open al op. De tennissers keren weer terug naar de favoriete toernooien om 2026 voort te zetten. Paul zou bijvoorbeeld zomaar eens kunnen verschijnen in Dallas, waar een ATP-500 toernooi gepland staat. Tegelijkertijd is in Rotterdam eenzelfde toernooi, waar onder meer Carlos Alcaraz zal verschijnen.

