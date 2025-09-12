Paige Lorenze, de verloofde van de Amerikaanse toptennisser Tommy Paul, heeft een emotionele oproep gedaan via haar Instagram. Ze heeft zich uitgesproken over de recente moorden die Amerika in zijn greep houden.

"Ik heb geprobeerd om deze omgeving altijd vrij te houden van politieke meningen en dat zal ik voor een groot deel ook blijven doen. Mijn rol hier is niet om mensen politiek te beïnvloeden en ik kies er alleen voor om de doelen te steunen die belangrijk zijn in mijn persoonlijke leven. Daarmee wilde ik deze omgeving gefocust houden op creativiteit en verbinding. Maar de recente doden in ons land zijn te zorgwekkend om te negeren", zo vertelt een eerlijke Lorenze op haar story's.

Lorenze heeft het over de recente moorden op Charlie Kirk en Iryna Zarutska. Kirk, een politiek activist die als belangrijke sparringspartner van Donald Trump gold, werd doodgeschoten tijdens een debat in Utah. Zarutska, een vluchtelinge uit Oekraïne, werd in Denver doodgestoken in een bus.

"Rust in vrede"

Lorenze vindt dat het land Amerika dichterbij elkaar moet komen. "Wat Charlie Kirk zijn politieke ideeën ook waren, dat maakt nu niet uit. Wat uitmaakt is zijn familie en speciaal zijn jonge kinderen. Die moeten we meenemen in onze gebeden. Daarnaast is ook de tragische dood van Iryna Zarutska in Denver een pijnlijke reminder hoe verdeeld ons land is en het legt de problemen waarin we zitten bloot", zo deelt Lorenze haar zorgen.

"Rust in vrede Charlie Kirk, Iryna Zarutska en alle doden die zijn gevallen door ons gebroken systeem. Ik bid voor meer compassie, meer menselijkheid en een toekomst met meer saamhorigheid. Ik wil alle mensen zeggen die de dood van een ander toejuichen vanwege diens politieke uitingen laten weten, jij bent onderdeel van het probleem en ik wil je vragen om mij te ontvolgen", is Lorenze keihard.

Tommy Paul

Sinds augustus is de Amerikaanse influencer Lorenze verloofd met de toptennisser Tommy Paul. Laatstgenoemde staat op dit moment vijftiende op de ATP-rankings en hij won al vier titels in zijn carrière. In 2023 haalde hij de halve finale van de Australian Open.