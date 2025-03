Beroemde vriendin van toptennisser online gepest door opvallende TikToks: 'Ik trek gewoon de aandacht'

Morgan Riddle, de veelbesproken vriendin van toptennisser Taylor Fritz, staat vaak in de spotlights. Maar dat vindt niet iedereen even leuk. De beroemde influencer krijgt veel kritiek en werd zelfs online gepest door andere spelersvrouwen.

De 27-jarige is sinds 2020 samen met de Amerikaanse Fritz, nummer vier op de wereldranglijst. Riddle deelde veel van haar privéleven en relatie met de tennisser op sociale media. Ze werd erg populair, maar kreeg ook veel kritiek.

Zo werd de influencer er vaak van beschuldigd mee te liften op het succes van haar vriend en zelf niets over tennis te weten. Ook concurrenten van Fritz waren niet te spreken over het gedrag van Riddle. Op de tribune van Wimbledon zou ze te veel aandacht hebben opgeëist. Dat was tegen het zere been van Alexander Zverev, die tegen Fritz speelde op het toernooi.

"Ik denk dat er een aantal mensen in zijn box zitten die niet uit de tenniswereld komen en zich overdreven gedroegen", sprak Zverev na dat duel. Zijn woorden gingen duidelijk over Riddle.

Pesten

Riddle ziet zelf ook in dat ze zich anders gedraagt dan de 'traditionele tennis-WAGs'. "Veel van de oudere vrouwen en partners zijn erg gesteld op hun privé en zijn niet zo uitbundig in de box", zegt ze in podcast The Squeeze. "Ze zijn er om hun partner te steunen, maar zijn geen publiek persoon."

Die generatie spelersvrouwen moest dan ook erg wennen aan de media-aandacht die Riddle kreeg. "Ik heb gehoord dat zij mijn eerste TikToks naar elkaar doorstuurden in een groepsapp en me uitlachten. Het werd echt niet gewaardeerd in de tenniscommunity."

Ondanks het pestgedrag is ze niet veranderd. "Ik trek gewoon de aandacht. Veel mensen verwachten van me dat ik stil blijf zitten in de box en niet mag profiteren van de carrière van mijn vriend. Maar ik ging daar volledig tegenin." Ze post nog steeds alles wat ze wil op sociale media.

Bijna ontvoerd

Dat Riddle zich niet altijd aan de regels op tennistoernooien houdt, heeft ook wel eens voor een erg gevaarlijke situatie geleid, zo onthulde ze onlangs. Ze werd bijna ontvoerd in de Mexicaanse plaats Acapulco, een bekende badplaats in het land waar haar vriend een toernooi speelde.

"Twee mannen achtervolgden mij over het strand. Ik moest rennen en om hulp schreeuwen naar de bewakers van het hotel." Uiteindelijk liep het met een sisser af. Overigens vond Riddle dat ze zelf ook beter had moeten opletten. "De toernooiorganisatoren zeiden dat we niet alleen op pad mochten gaan, maar ik wilde een foto maken van de zonsondergang. Dus dat was ook een beetje mijn fout."