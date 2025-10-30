Toptennisster Caroline Wozniacki beviel in het voorjaar van haar derde kindje en het is nog altijd onduidelijk of de 35-jarige Deense haar rentree gaat maken. Dat is in haar eigen land een onderwerp waar regelmatig over gesproken wordt, maar daarbij ging een tv-commentator volgens Wozniacki veel te ver.

Wozniacki was in totaal liefst 71 weken de nummer één van de wereld en won in 2018 de Australian Open. De Deense stopte met tennissen in 2020 en beviel vervolgens twee keer van een kind, maar besloot drie jaar na haar pensioen toch weer te gaan spelen. Die comeback duurde echter niet erg lang, want ze raakte opnieuw in verwachting en dus is het inmiddels alweer een jaar geleden dat de Deense voor het laatst op de tennisbaan stond.

De voormalig topspeelster kreeg samen met de Amerikaanse oud-basketballer David Lee in april haar derde kindje, maar of een tweede rentree er gaat komen is nog onduidelijk. Daar heeft Wozniacki zich nog niet over uitgelaten. De Deense oud-tennisser en huidig tv-commentator Peter Bastiansen, die zelf nooit hoger stond dan plek 224 van de wereldranglijst, vond dat maar raar.

'Hij pest me al twintig jaar'

De commentator vertelde aan BT: "Ze zal nooit meer op topniveau tennissen. Die boot is gezonken. Waarom zegt ze het niet gewoon (dat ze stopt, red.)? Daar is niets mis mee. Alle grote sportsterren kondigen zoiets aan, ik snap het niet. Ik zou van mijn stoel vallen als ze in januari meedeed aan de Australian Open. Dat zou belachelijk zijn. Ik kan me niet voorstellen dat de organisatoren haar een wildcard zouden geven."

Daarmee maakte hij flink wat los, want Wozniacki reageerde snoeihard via Instagram op de uitspraken van haar landgenoot: "Peter, je bent een clown en als 'tennisexpert' zou je de regels moeten kennen. Het kan lastig zijn om alles bij te houden als je zelf nooit op hoog niveau hebt gespeeld. Peter Bastiansen pest en valt me al meer dan twintig jaar persoonlijk aan in de media en praat over dingen waar hij niets van afweet."

Nieuwe regels rond zwangere speelsters

Daar had de toptennisster overigens best een punt, want Bastiansen leek niet helemaal op de hoogte te zijn van de nieuwe regels omtrent zwangere speelsters. Wozniacki staat op de 71e plek van de wereldranglijst en tijdens haar zwangerschap werd die ranking 'bevroren' waardoor ze bij een eventuele terugkeer nog steeds op die plaats staat. Daardoor heeft ze helemaal geen wildcard nodig om mee te doen aan de Australian Open.