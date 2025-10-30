De veelbesproken tennisster Océane Dodin bevestigde begin oktober de eerste speelster in de tenniswereld te zijn die tijdens haar actieve loopbaan een borstvergoting onderging. Na een golf van reacties reageert de 29-jarige Française op haar pikant ingreep. "De mijne zijn gewoon nep, dat is het."

Dodin maakte op het W35-toernooi in Reims begin deze maand haar debuut op de tennisbaan met haar nieuwe borsten. Ze won de eerste twee rondes, waarna ze in de kwartfinale moest opgeven. Dit kwam niet door haar nieuwe aanwinst, maar door een blessure aan haar bovenbeen.

'Natuurlijk zijn ze groot'

In oktober haalde Dodin ook de kwartfinales van het W50-toernooi in Chebourg. Na dat toernooi reageerde de tennisster die 477e van de wereld staat voor het eerst op het spelen met een borstvergroting. Zo kan ze het wel én niet begrijpen dat er zo op haar wordt ingezoomd na haar pikante ingreep. "Het is natuurlijk niet normaal in deze sport, ik ben de eerste die het is ondergaan. Dus het is logisch dat mensen en journalisten er naar vragen. Maar het is ook niet echt iets bijzonders. Het zijn slechts borsten", zo verklaart Dodin in gesprek met The Daily Mail.

Verder vertelt Dodin dat veel mensen bezorgd over haar waren omdat ze bang waren dat de borstvergroting haar spel zou belemmeren. Hierover doet de Franse een boekje open. "Het is niet dat ik er iets extreems mee heb gedaan. Natuurlijk zijn ze groot, maar ik kan er gewoon mee spelen." Dodin zegt dat er betere speelsters dan haar zijn met nog grotere borsten. "De mijne zijn gewoon nep, dat is het."

'Ik voel me nu beter in mijn lichaam'

Dodin sluit het interview af door te vertellen dat ze graag het taboe van borstvergrotingen in de sport wil doorbreken. "In het normale leven doen mensen het ook en ik begrijp niet waarom we over iets oordelen dat normale mensen doen."

De ooit nummer 46 van de wereld benadrukt wat haar borstvergroting voor haar heeft betekend. "Ik voel me nu beter in mijn lichaam. Ik denk dat mensen in de sportwereld over het algemeen altijd denken dat we gewoon robots zijn. Maar we hebben een privéleven, we hebben vrienden, we hebben andere dingen. Ik denk dus dat het voor mij belangrijk is om over alles te praten."