Hoe het Nederlands elftal zich beweegt tijdens het WK voetbal, wordt komende zomer bijzonder in beeld gebracht. De selectie van bondscoach Ronald Koeman krijgt zes weken lang bezoek van bekende influencers om het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico van binnenuit te brengen. In de aankondiging krijgen Noa Lang, Virgil van Dijk en Denzel Dumfries een hoofdrol.

TikTokkers Appie Mussa en Max Stein maken online een ochtendprogramma voor de KNVB tijdens het WK voetbal. Het duo trekt mee met het Nederlands elftal door de VS, Canada en Mexico, deelt de voetbalbond. Iedere wedstrijddag en de dag erna verschijnt een aflevering op sociale media.

Volgens de KNVB beleven jonge voetbalfans de sport steeds meer via sociale media. Met het programma zitten Mussa en Stein "dicht op de beleving van de fans", aldus de voetbalbond. De ochtendshow draait om de cultuur rond het WK, de fans en de actualiteit.

Noa Lang, Virgil van Dijk en Denzel Dumfries

In de aankondiging geven de twee alvast een voorproefje van wat de fans kunnen verwachten. Noa Lang krijgt de eerste hoofdrol en doet de twee af als vervelend als ze hem vragen naar wannneer zijn nieuwe liedje uitkomt. Ze laten zich echter niet uit het veld slaan en duiken vol enthousiasme op de massagetafel. Als aanvoerder Virgil van Dijk dat ziet, gooit hij de twee grappenmakers eruit.

In de setting van een talkshow sluit vervolgens Denzel Dumfries met zijn kenmerkende 'chagrijnige' gezicht de sketch af. Hem wordt gevraagd of hij een beetje zin heeft in het WK. Met een uitgestreken gezicht zonder emotie zegt hij 'Ja, waarom?'. De spelers gaan de komende maanden en vooral tijdens het WK nog veel toneel moeten spelen om bijdrages te leveren aan het programma.

Bekende blauwe vogel

Mussa en Stein zijn bekend van hun sketches op sociale media. Mussa was ook eerder te zien als de blauwe vogel in de act van Joost Klein bij het Eurovisie Songfestival in 2024. Het aankomende WK vindt plaats van 11 juni tot en met 19 juli. Een recordaantal van 48 landen doet mee. Onder meer Curaçao is er voor het eerst bij.