Vandaag Inside gaat internationaal. En dit keer gaat het niet over Curaçao, waar het programma onlangs twee weken uitzond. Dit keer schitterde VI - en met name Wilfred Genee - in de Verenigde Staten.

Amerikakenner Raymond Mens is door het populaire programma naar The States gestuurd om ludieke items op te nemen. Dit keer bezocht de vaste gast van Vandaag Inside een honkbalstadion in Las Vegas. Daar droeg hij het thuisshirt van de Verenigde Staten voor dit WK, met achterop zijn naam en rugnummer 26.

Nummer van Wilfred Genee in Amerikaans sportstadion

Het ging om een wedstrijd van de Las Vegas Aviators, een club die uitkomt in de Minor League Baseball. Dat is het opleidingssysteem van de MLB, de beste honkbalcompetitie ter wereld. In een vrij troosteloze setting werd Mens het veld op geroepen. "We hebben een speciale artiest", riep de stadionomroeper. "Hij komt helemaal uit Nederland en zijn naam is Raymond Mens. Hij is een grote ster in eigen land en gaat een nummer zingen dat normaal gesproken wordt gezongen door Wilfred Genee en John de Bever."

Onder begeleiding van de mascotte, een handvol cheerleaders en enkele supporters ging Mens los. "Het is een Nederlands nummer, erg populair", zei hij over Koekoek van Genee en De Bever. In de studio in Nederland wisten ze niet wat ze zagen. "Dit is geen reclame voor Nederland", lachte René van der Gijp.

Eens en nooit meer voor Raymond Mens

"Ik denk dat die jongen ons programma echt in diskrediet brengt. John de Mol moet hem terugroepen, hij slaat helemaal op hol", reageerde Johan Derksen gekscherend. Genee vond het uiteraard "fantastisch" dat zijn nummer ten gehore werd gebracht. "Zag je dat het ongeveer het zevende niveau is? Een of ander klein stadion, niemand op de tribunes. Het stelt helemaal geen reet voor", temperde Derksen de euforie.

Mens verzekerde dat hij zoiets nooit meer gaat doen. "Het was meer een eerbetoon aan jou en John de Bever", reageerde de Amerikakenner. Nadat de verbinding met Mens was verbroken, constateerde Van der Gijp met zijn kenmerkende lach: "Het gaat met iedereen mis die in dit programma komt." "We slaan een beetje door met z’n allen", erkende Genee.

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