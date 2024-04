Bijzondere gast verstoort lunch Jutta Leerdam met ex-vriendin van Lance Armstrong

Jutta Leerdam heeft na het schaatsseizoen het wisselvallige weer in Nederland ingeruild voor de stralende zon in de Verenigde Staten. De schaatsster kan daar veel tijd doorbrengen met Jake Paul, maar soms gaat ze ook zonder haar vriend op pad.

Leerdam deelde op haar Instagram beelden van tijdens de lunch. Ze was op pad met Daniëlle Oerlemans. Zij is de vrouw van de bekende tv-producent Reinout Oerlemans, maar had in het verleden ook een relatie met de Amerikaanse wielrenner Lance Armstrong. Zelf is Daniëlle overigens ook oud-wielrenster.

Leerdam en Oerlemans dachten een rustig plekje te hebben gevonden om te lunchen, maar toen was er ineens een onverwachte gast. Een eekhoorn besloot om ook een kijkje te nemen in het restaurant en was waarschijnlijk geïnspireerd geraakt, want op het filmpje van Leerdam eet het dier zelf ook iets op.

Verkleed als Jutta en Jake voor Halloween

Dat Oerlemans de verrichtingen van Leerdam op de voet volgt, was eerder al bekend. Samen met haar man Reinout vierde ze eind vorig jaar Halloween en het stel kwam met wel heel bijzondere outfits op de proppen. Ze besloten zich te verkledan als Jutta en Jake en deelden de beelden op Instagram.

Geen contract

Leerdam lijkt zich in ieder geval nog geen zorgen te maken over het volgende seizoen. Ze reed de afgelopen twee jaar voor Jumbo-Visma en het is nog onduidelijk of ze daar zal blijven. Haar contract bij de ploeg liep tot dit jaar en dus zit ze sinds deze week zonder contract.

Moeizaam jaar

Leerdam kende het afgelopen jaar een moeilijk seizoen. Op privévlak gebeurde er veel door de ziekte van haar moeder en ook op het ijs liep het niet lekker. Ze worstelde het hele jaar met een enkelblessure en lange tijd was het voor haar en de ploeg niet duidelijk hoe dat opgelost kon worden.

Aan het einde van het seizoen kwam ze weer beter in vorm. Ze pakte brons op de 1000 meter bij de WK afstanden. Leerdam werd ook derde op de WK sprint in het Duitse Inzell, waar ze op de 1000 meter een baanrecord reed.