Jutta Leerdam officieel zonder contract: om deze redenen heeft ze nog niet bijgetekend bij Jumbo-Vimsa

Jutta Leerdam loopt 1 april officieel uit haar contract bij Jumbo-Visma. De Nederlandse heeft nog altijd geen nieuwe verbintenis getekend en dat roept vraagtekens op bij de fans. Check hier wat de opties zijn van Leerdam.

Tijdens het seizoen wilde Leerdam niet te veel met haar toekomst bezig zijn, maar inmiddels is diezelfde toekomst dus onzeker. Toch lijkt de kans het grootst dat de topschaatsster een nieuw contract bij Jumbo-Visma tekent. Volgens het Algemeen Dagblad is de ploeg nog altijd eerste gesprekspartner. "We gaan heel graag met Jutta door. We hopen dat we elkaar op korte termijn kunnen vinden", vertelt Sven Kramer, directeur bij Jumbo-Visma.

Struikelblok

Het struikelblok in de onderhandelingen zou niet het financiële plaatje zijn, maar juist het sportieve aspect. De focus ligt volledig op de Olympische Winterspelen in Milaan in 2026. Daar wil Leerdam goud halen en de ploeg die haar daar het meeste kans op kan geven, daar sluit ze zich bij aan. De Nederlandse is voor veel ploegen een aantrekkelijke aanwinst, ook door haar commerciële status als vriendin van de Amerikaanse ster Jake Paul.

Jumbo-Visma

Jumbo-Visma is als ploeg wel wat meer afgezakt in de schaatswereld. Door het vertrek van één van de hoofdsponsoren, zal de ploeg moeten inkrimpen. Of Leerdam daar nog in past, lijkt de vraag. De Nederlandse zit de laatste twee jaar alleen maar in de lift. Eerder vertrokken ook Thomas Krol (gestopt), Jorrit Bergsma (AH-Zaanlander) en Antoinette Rijpma-De Jong (Reggeborgh) al bij de ploeg. Leerdam heeft ook nog een mogelijkheid om zelf een ploeg op te starten, maar Jumbo-Visma is dus haar eerste gesprekspartner.