Bizarre beelden van unieke woede-uitbarsting van sportlegende, tegenstander vol verbazing

Schaaklegende Magnus Carlsen zorgde voor schokkende beelden tijdens Norway Chess 2025, waar hij voor het eerst verloor van de regerend wereldkampioen Gukesh Dommaraju.

De nederlaag kwam na een klassiek schaakspel waarin Carlsen een potentieel beslissend voordeel had. In de eindfase wist de 19-jarige kampioen het tij echter te keren. Carlsen (34) kon de nederlaag niet verkroppen en sloeg met zijn vuist op tafel, tot zichtbare verbazing van zijn tegenstander.

Een van de grootste spelers in de geschiedenis

Eerder deze week versloeg de Noor Gukesh Dommaraju in hun eerste klassieke schaakpartij. De Indiër, met een zeer solide spel en een goed rekenvermogen, wordt beschouwd als een van de grootste spelers in de geschiedenis van deze variant.

'Ik zou normaliter hebben verloren'

Gukesh, die zei dat hij na de partij nog steeds trilde, verklaarde: "Ik weet niet wat er gebeurde." Carlsen, die zijn tegenstander domineerde en bijna de hele partij geen fouten maakte, verloor de controle in tijdnood. "Ik denk dat ik deze partij in 99 van de 100 gevallen zou hebben verloren," zei de Indiër. "Hij kwam in tijdnood en dat gaf me een kans. Ik probeerde het alleen moeilijker te maken."

'Geluk'

De coach van Gukesh, de Poolse grootmeester Grzegorz Gajewski, prees zijn pupil voor zijn veerkracht. "Natuurlijk was er ook geluk bij betrokken. Maar de eer gaat naar Guki, omdat hij niet opgaf en bleef zoeken naar mogelijkheden. Dat getuigt echt van een sterk karakter."

'Het hart van een krijger'

Na de wedstrijd prees schaaklegende Susan Polgar op sociale media de mindset van Gukesh. "Hij toonde de ware betekenis van overwinning met elegantie," schreef ze. "Hij had het hart van een krijger en overleefde zowel de tijdsdruk als een mindere positie."

Klassiek schaken biedt de meeste bedenktijd. Meestal heeft elke speler 90 tot 120 minuten voor de hele partij, met een toegevoegde tijd na elke zet, vaak 30 seconden. Magnus speelde dit type wedstrijd niet heel vaak, hoewel hij wordt beschouwd als de absolute meester in alle vormen van schaken. Van klassiek tot snel.