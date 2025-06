Temperaturen liepen op tot bijna 35 graden in Cincinnati tijdens het WK voor clubs-duel tussen Mamelodi Sundowns uit Zuid-Afrika en de Duitse topclub Borussia Dortmund. Dat zorgde voor opmerkelijke taferelen in het Amerikaanse stadion.

De wedstrijd tussen Mamelodi Sundowns en Borussia Dortmund vond plaats in Cincinnati, met de aftrap om 12.00 uur lokale tijd. De temperatuur in het TQL Stadium was dan ook snikheet, wat de wisselspelers van Dortmund tot creatieve oplossingen dwong. In de eerste helft bleven de wisselspelers in de kleedkamer om de hitte te ontvluchten, een luxe die de basisspelers zich niet konden veroorloven.

Enorme paraplu's

Zij zaten dus in de koelere kleedkamer, terwijl de 22 basisspelers en de staf wel op het hete gras stonden en zich zelfs flink moesten inspannen. Na de rust, toen wissels noodzakelijk werden, verschenen de reservespelers met enorme paraplu's op de bank. Zo creëerden ze een welkome schaduw voor degenen die ervan profiteerden.

i Spelers van Borussia Dortmund zitten met grote paraplu's op de bank tijdens de WK-wedstrijd tegen Mamelodi Sundowns. ©Getty Images

Jobe Bellingham

Ook op het veld was het een hete wedstrijd. Dortmund wist uiteindelijk met 4-3 te winnen van het Afrikaanse team van trainer Miguel Cardoso, maar het ging niet zonder slag of stoot. Een van de hoofdrollen was weggelegd voor Jobe Bellingham, die pas zijn tweede duel speelde voor Dortmund sinds zijn overstap van Sunderland naar Duitsland. Hij scoorde in de eerste helft de 3-1, nadat Mamelodi Sundowns al vroeg op een 1-0 voorsprong was gekomen,

Stunt komt net te laat

Net na rust werd het 4-1 en leek BVB de zege makkelijk in de tas te hebben. Maar Iqraam Rayners en Lebo Mothiba scoorden nog en zorgden daarmee voor de 4-3 stand. Echter viel die laatste goal pas in de negentigste minuut, waardoor een échte stunt er niet meer in zat. Dortmund had de drie punten hard nodig in Groep F, aangezien de eerste wedstrijd nog verrassend gelijk eindigde tegen de Braziliaanse club Fluminense.

Dortmund sluit de groepsfase van het WK voor clubs af met een wedstrijd tegen het Zuid-Koreaanse Ulsan HD, dat nog puntloos is na twee van de drie duels. Fluminense en Mamelodi Sundowns vechten onderling uit wie er naar de knock-outfase mag.