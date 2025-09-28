De Europese golfers waren op de eerste twee dagen van de Ryder Cup oppermachtig en dus was er voor de spelers uit de Verenigde Staten zondag een wonder nodig om alsnog de beker te pakken. Die opgave werd door een bizarre regel nog een stukje moeilijker, want Europa profiteerde ervan dat een eigen speler niet kon spelen door een blessure.

Op de Ryder Cup worden er op de eerste twee dagen zestien dubbelwedstrijden gespeeld waarbij twee spelers van het ene team het tegen twee golfers uit de andere ploeg opnemen. Elke zege levert een punt op en bij een gelijkspel krijgen beide teams een half punt. De Europese golfers lieten er geen gras over groeien, want na twee dagen leidden zij met 11,5 - 4,5.

Nooit eerder was het verschil voorafgaand aan de slotdag zo groot tussen de twee teams. Op de laatste dag spelen alle twaalf de spelers van beide ploegen een enkelspelwedstrijd tegen elkaar en dus moesten de Verenigde Staten een wonder verrichten op de zondag door tien van de twaalf mogelijke punten te pakken.

Opmerkelijke regel op Ryder Cup

Die opgave werd door een opmerkelijke regel nog lastiger. De Europese golfer Viktor Hovland kon door een nekblessure namelijk niet in actie komen. Dan zou je zeggen dat de afmelding van de Noor betekent dat de VS een gratis punt krijgen, maar niets bleek minder waar.

In de Ryder Cup is het namelijk zo dat de teamcaptains voor het weekend allebei een naam van één van hun eigen spelers in een envelop doen. Die golfer hoeft niet in actie te komen als één van de tegenstanders zich terugtrekt. In de Amerikaanse envelop zat Harris English en hij heeft dus een dag vrij.

Het onderlinge duel tussen de twee golfers wordt echter niet als nederlaag geteld voor de speler die zich terugtrekt, maar gaat de boeken in als een gelijkspel. Europa houdt dus een half punt over aan de afmelding van Hovland en is daarmee weer ietsje dichter bij het winnen van de Ryder Cup. De regel werd in 1979 ingevoerd en het is pas de derde keer dat die ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Alleen in 1991 en 1993 gebeurde dat.

Envelop blijft meestal dicht

Overigens is het zo dat de enveloppen meestal gesloten blijven als het niet nodig is om ze te openen. De captain doet doorgaans namelijk de slechtste speler erin. Om te voorkomen dat die golfer mentale schade over houdt aan het feit dat hij als 'zwakste schakel' wordt gezien, is ervoor gekozen om dat enkel openbaar te maken als het noodzakelijk is. English zal nu echter wel met dat stempel om moeten gaan.