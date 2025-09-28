De Ryder Cup, het prestigieuze toernooi waarin Europa en de VS elkaar elke twee jaar bestrijden, kende zaterdag een bizarre wending. Het vuur op de baan sloeg over naar het publiek en zorgde voor flinke onrust. Eén van de grootste namen in het toernooi stond daarbij plotseling in het middelpunt van de chaos.

Rory McIlroy, de viervoudig majorwinnaar en boegbeeld van Team Europa, verloor zijn geduld met het luidruchtige Amerikaanse publiek. Vanaf de eerste holes was er sprake van gescheld en gejoel richting de Noord-Ier. Na een harde vloek richting een fan leek de maat voor McIlroy vol.

McIlroy weigert verder te spelen

Op de zesde green barstte het opnieuw los. Terwijl McIlroy zich klaarmaakte voor zijn putt, bleven de toeschouwers hem hinderlijk uitjouwen. Hij stapte tweemaal weg van de bal en maakte duidelijk dat hij pas verder wilde spelen als er werd ingegrepen. Het duel lag ruim vier minuten stil.

Officials haalden daarop meerdere fans uit de tribunes. De staatspolitie moest eraan te pas komen om de fairways vrij te houden en de sfeer enigszins te herstellen. McIlroy’s partner Shane Lowry bleef ondertussen rustig en maakte met een knappe putt een belangrijk half punt voor Europa veilig. Zelfs Justin Thomas, een van de Amerikaanse tegenstanders, schudde na afloop zijn hoofd richting het thuispubliek om te laten zien dat ook hij niet blij was met het gedrag.

Explosieve week in New York

Voor McIlroy was dit niet het eerste incident in New York. Eerder had hij een fan al toegesnauwd zijn mond te houden nadat die hem tijdens een slag hinderde. Ook vuurwerk langs de baan kon hem uit zijn concentratie halen. "Je moet je concentreren op de taak die je moet doen", zei McIlroy achteraf koeltjes.

Het voorval met McIlroy paste in de bredere sfeer rond Bethpage Black. Eerder in de week werden fans bij de ingang van het toernooi al opgeschrikt door een ontploffing, veroorzaakt door een brandende elektriciteitskabel. Niemand raakte gewond, maar de paniek was groot. Ook werden Europese spelers dagenlang uitgejouwd en beledigd, met McIlroy en Jon Rahm als favoriete doelwitten.

Europa stevig aan de leiding

Ondanks alle commotie staat Team Europa er sportief uitstekend voor. Na de tweede dag leidt de ploeg met 11,5-4,5, de grootste voorsprong ooit in dit stadium van het toernooi. Hoogtepunt van de dag was de zege van Tyrrell Hatton en Matt Fitzpatrick op Sam Burns en Patrick Cantlay, waardoor de marge opliep tot zeven punten. Daarmee lijkt de Ryder Cup zo goed als beslist, al blijft de vraag of de slotdag zonder nieuwe opstootjes zal verlopen.