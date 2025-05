Bloemen en lieve berichten: zo vierden deze bekende topsporters moederdag

Zondag was het Moederdag. Verschillende bekende Nederlandse sporters lieten dat niet onopgemerkt voorbijgaan. Van bloemen tot lieve berichten: zo zetten zij hun moeders in het zonnetje.

Jutta Leerdam

Ze blijft meestal liever buiten de schijnwerpers, maar op Moederdag zette de schaatsster haar moeder Monique Leerdam toch even in het zonnetje. In haar Instagram-story deelde ze een foto van hen samen, met de tekst: "Fijne Moederdag aan koningin mama. Ik hou van je." Een warme ode aan een vrouw die niet alleen haar moeder is, maar ook een voorbeeld in veerkracht. Monique overwon in het verleden namelijk stadium 3 slokdarmkanker.

© Instagram: @juttaleerdam

Estavana Polman

De handbalster leed zaterdag nog een teleurstellende nederlaag met haar team Rapid București. In de halve finale van het Roemeense bekertoernooi verloor Rapid met 20-26 van Gloria Bistrița. De finale wordt zondag gespeeld. Een geluk bij een ongeluk: nu heeft ze zondag wel alle tijd om stil te staan bij Moederdag. De vriendin van Rafael van der Vaart deelde op Instagram een foto van haar moeder en dochter Jesslynn, met de tekst: "Fijne Moederdag." Die haar moeder met trots deelde op haar Instagrampagina.

© Instagram: @estavana

Noa Lang

Noa Lang werd zondag de grote man in Rotterdam, waar PSV zich van een 2-0 achterstand terugvocht naar een 2-3 overwinning. Niemand minder dan de voormalig Feyenoorder, die de hele wedstrijd werd uitgefloten, scoorde twee doelpunten voor de Eindhovenaren. Na de wedstrijd verscheen hij voor de camera's van ESPN voor een interview. Voordat hij wegliep greep hij nog even de kans voor een kleine ode aan Manon de Vries, zijn moeder, die gedurende het duel slachtoffer werd van allerlei spreekkoren: "Fijne zondag mama, fijne moederdag. Ciao."

Veelbesproken Noa Lang had onderonsje met Danny Makkelie na heftige spreekkoren bij Feyenoord: 'Dat zei ik tegen hem' Uitgerekend Noa Lang was zondag met twee doelpunten verantwoordelijk voor een overwinning met PSV op Feyenoord. De aanvaller speelde in de jeugd voor de Rotterdammers, maar daar is hij niet populair en kreeg hij behoorlijke fluitconcerten en spreekkoren op zich afgevuurd. "Dan is het je taak om je koppie erbij te houden," zegt hij achteraf.

Lieke Klaver

De atlete, die tijdens de Olympische Spelen in Parijs afgelopen zomer nog goed was voor een gouden (4x400 gemengd) én zilveren medaille (4x400), deelde een foto van haar moeder en broer Ties Klaver in haar verhaal op Instagram, waarbij ze haar moeder een fijne moederdag wenste.

© Instagram: @liekeklaver

Joy Beune en Kjeld Nuis

Joy Beune mag dan wel geen moeder zijn, ze is wel stiefmoeder van Jax; het zoontje van Kjeld Nuis uit een eerdere relatie. Nadat Beune een foto van haar en haar eigen moeder deelde in haar verhaal op Instagram, bleek dat Nuis haar ook in het zonnetje had gezet voor haar rol als stiefmoeder. Ze ontving namelijk een prachtige bos bloemen van de schaatser.

Justin Kluivert

De voetballer van AFC Bournemouth en zijn vrouw Shanna Taihuttu werden onlangs trotse ouders van dochter Giselle. Sindsdien realiseert de voetballer zich nog meer hoe belangrijk zijn moeder voor hem is: "zij heeft me alle normen en waarden meegegeven, heeft me gevormd en de kansen gegeven." Ook krijgt hij veel hulp van schoonmoeder Anouk in de zorg voor Giselle. Kluiver besloot de drie belangrijke vrouwen in zijn leven dan ook te eren met een foto van hen samen in zijn verhaal op Instagram.