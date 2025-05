Veelbesproken Noa Lang had onderonsje met Danny Makkelie na heftige spreekkoren bij Feyenoord: 'Dat zei ik tegen hem'

Uitgerekend Noa Lang was zondag met twee doelpunten verantwoordelijk voor een overwinning met PSV op Feyenoord. De aanvaller speelde in de jeugd voor de Rotterdammers, maar daar is hij niet populair en kreeg hij behoorlijke fluitconcerten en spreekkoren op zich afgevuurd. "Dan is het je taak om je koppie erbij te houden," zegt hij achteraf.

Lang kon van tevoren de vijandige Kuip al inbeelden. "Ik weet van tevoren al hoe ik hier wordt ontvangen. Dan is het gewoon je taak om je koppie erbij te houden en ze (Feyenoord-aanhang, red.) stil te krijgen. Dat heb ik nu zes keer gedaan", doelt de flamboyante buitenspeler op zijn doelpuntenproductie op de persconferentie.

Warm welkom voor Lang

Hij trekt zich helemaal niets aan van alle scheldpartijen aan zijn adres. "Ik hou van zo'n ambiance. Als goede voetballer moet je het in zulke wedstrijden laten zie, als je zo warm welkom wordt geheten. Ik denk dat ik het dit keer gedaan heb. Ik had op het laatst een heel grote glimlach."

De veelbesproken Lang is van mening dat de supporters uit Rotterdam soms over de grens gingen. "Bij bepaalde dingen gingen ze natuurlijk wel te ver. En ja, dan zullen mensen misschien weer zeggen: 'Waarom moet ik na afloop zo juichen of provoceren?' Maar dat hoort gewoon bij mij. Dat is mijn karakter. Ik denk dat mensen daar uiteindelijk ook wel om kunnen lachen", vertelt Lang met een brede glimlach.

Scheidsrechter Danny Makkelie hoorde de kwetsende spreekkoren eveneens en sprak Lang daarover. "Ik zei tegen hem: 'Jij weet als geen ander hoe dat voelt.' We hebben er even om kunnen lachen, maar ik zei ook dat ik eraan gewend ben. Ik laat me niet snel gek maken en haal er juist goede energie uit."

'Succes in De Kuip'

PSV móést winnen om zicht te houden op de landstitel, maar kende een rampzalige start. Na tien minuten leek Ajax al aan het kampioenfeest te kunnen beginnen. "Je wilt niet weten wat er door mijn hoofd ging, ik begreep er niets van. Met een 2-0 achterstand na tien minuten in De Kuip... ja, veel succes dan. Maar in de tweede helft hebben we ze bij vlagen weggeblazen", analyseert Lang.

'Nog nooit zo boos gezien'

De wedstrijd verliep in de eerste helft alles behalve vlekkeloos voor de Eindhovenaren. Niet alleen hij, maar ook Peter Bosz verafschuwde de eerste helft: "Ik zeg je eerlijk; ik heb hem nog nooit zo boos gezien", deelde de aanvaller. "Ik kan het beter niet herhalen, ik schrof zelfs. Het was bijna schreeuwen, maar na afloop waren we opeens geweldig", grapt Lang.

Al met al leek de voetballer, die regelmatig als arrogant wordt bestempeld, zelf tevreden met zijn prestaties: "Goeie speler he, die scoort," zegt hij over zichzelf wanneer hij de beelden bij ESPN terugziet. Hij heeft duidelijk geen spijt van zijn houding. "Dat zit in mijn karakter. Dan hadden ze ook niet zo provocerend tegen mij moeten doen. Ik heb de meest rare dingen over mijn kinderen en moeder gehoord. Dan moet je ook tegen een stootje kunnen als je 2-3 in eigen huis eraf gaat."

