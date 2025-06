Mike Tyson heeft een reisje naar Berlijn gemaakt. De 58-jarige bokslegende is op een tennistoernooi gespot met zijn vrouw aan zijn zijde. Hij kon het niet laten om Roland Garros-winnares Coco Gauff in actie te zien.

De Amerikaan is niet alleen voor een tennispotje naar Duitsland afgereisd. Hij heeft iets veel belangrijkers te doen: het bezoeken van de cannabisbeurs Mary Jane. Toevallig wordt er in die stad deze week ook het WTA-toernooi van Berlijn gehouden.

Tyson en zijn 48-jarige vrouw Lakiha Spicer werden gespot op het terrein van de Rot-Weiss Tennis Club. Niet direct een normale plek voor een vechtersbaas. Hij mocht plaatsnemen in het VIP-gedeelte van het toernooi.

Relatie met Coco Gauff

Dat komt misschien wel door zijn goede contacten met de 21-jarige Gauff, die recent voor het eerst Roland Garros op haar naam schreef. De twee hebben een goede relatie. Tyson geloof al sinds jonge leeftijd in de kracht van Gauff. In 2019 zei hij over haar: "Een indrukwekkend voorbeeld van vriendelijkheid, moed en doorzettingsvermogen."

Tyson en Gauff trainden zelfs eens met elkaar. "Ik ben geen vechter, ook al heb ik met Mike Tyson getraind. Als iemand me zou raken, zou ik er bij de eerste klap al uit zijn", lachte ze toen.

Teleurstelling

Helaas voor Tyson speelde Gauff geen topwedstrijd tijdens zijn bezoek. De grasondergrond in Duitsland speelt heel anders dan het gravel van Parijs. Ze verloor in de eerste ronde van de Chinese Wang Xinyu: 6-3 6-3. Wang is de huidige nummer 44 van de wereld.

Marihuana

Tyson is een groot liefhebber van marihuana. Na zijn bokspensioen praatte hij openlijk over het feit dat marihuana hem hielp om pijn te verzachten en te kalmeren. In Amsterdam opende hij zelfs zijn eigen coffeeshop genaamd: Coffeeshop Tyson 2.0. Daarnaast investeerde hij in verschillende bedrijven binnen de marihuanabranche.

"Ik ben gewoon geboren om de wereld te veroveren", zei Tyson aan Forbes over zijn 'nieuwe' carrière. "Wat ik ook moet doorstaan om dat te bereiken, dat is simpelweg waarom ik hier ben."