Jutta Leerdam vreesde voor verloofde Jake Paul: 'Doe dat alsjeblieft niet, schat'

Jutta Leerdam hoopte in het boksgevecht van haar verloofde Jake Paul met Mike Tyson maar één ding. En dat was heel iets anders dan wat de rest van de familie van Paul schreeuwde naast de ring in Arlington. In de laatste aflevering van de realityshow Paul American onthult de Nederlandse topschaatsster waar ze voor vreesde bij Jake Paul.

Dat de dertig jaar jongere Jake op unaniem jurybesluit won van de bokslegende Tyson, vond Leerdam alleen maar fijn. Liever op zo'n manier dan als er iemand knock-out was geslagen. "Logan (Jake's broer, red.) en Nina (Agdal, Leerdams schoonzus, red.) riepen de hele tijd dat hij hem af moest maken en naar het canvas moest slaan. Ik dacht alleen maar: 'Doe dat alsjeblieft niet, schat'."

'Hij zou er zo erg om gehaat worden'

Waarom niet? "Hij zou er zo erg om gehaat worden door de hele wereld. Ik wil niet dat hij daar doorheen moet gaan." Zonder gevechtservaring zag Leerdam dat haar verloofde de partij sowieso in zijn handen had. "'Jake, haal 'm binnen, maar overdrijf het niet', dacht ik bij mezelf. Jake en ik zaten wat dat betreft op één lijn."

'Dat vond ik eigenlijk het mooiste'

Volgens Leerdam had 'hij hem veel harder aan kunnen pakken, maar had hij respect voor Tyson'. Dat is iets waar de Nederlandse topschaatsster alleen maar waardering voor heeft. "Dat vond ik eigenlijk het mooiste aan het hele gevecht."

Worsteling bij Jake Paul

Jake Paul zelf geeft ook toe dat er in zijn hoofd tussen twee gedachten en gevoelens wordt gevochten. "De entertainment-man in mij is blij, want ik heb gewonnen en heb het goed gedaan. Maar de vechter in mij is teleurgesteld. Die had liever Mike Tyson knock-out geslagen."

Laatste aflevering

Half mei verscheen de laatste aflevering van seizoen één Paul American op de streamingsdienst HBO Max. Hoewel er officieel nog niks bekend is over een tweede seizoen en meer, wordt er in de veelbesproken serie al wel vaak op gehint. In dat geval zou een deel van het olympische seizoen van Leerdam ook meegenomen worden in de productie en kunnen de schaatsfans een uniek kijkje achter de schermen verwachten.

Leerdam stopt met schaatsen

Het lijkt er sterk op dat de Olympische Winterspelen in Milaan in februari 2026 sowieso het laatste kunstje worden van Leerdam als profschaatsster. In meerdere interviews gaven zowel Jake Paul als Leerdam aan dat 'een gezin stichten' daarna al snel op één komt te staan in hun levens.